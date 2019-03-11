自由共和國》陳燈／為何在台灣安身立命的人會支持親中的政客?

陳燈／科技業退休員工

國家主權就像個人銀行存款一樣是不容任何人侵占的。問題是，侵犯到個人相關利益時，幾乎所有的人都會誓死捍衛，但是談到國家安全與主權相關的議題時，卻又可有可無，好像議題離自己很遠，不會影響到自身的權益，只要有錢賺，沒人找麻煩就好。這就是台灣的現狀，讓那些靠販賣政治迷幻藥的人，可以如魚得水地存在，並伺機將之出賣以求取名聲和利益。

十年之間重複問一些中國統一認同論者，何以能容忍親中政客的言行？所得到的答覆卻是沒有太大的改變，可以歸納為下列幾項：

一、依附強大的中國可以討到好處，不會有戰爭，有戰爭也輪不到自己。

二、被統治是理所當然的，台灣人無法治理台灣。

三、人權、自由是虛無縹緲的，對依靠大國感到驕傲。

四、對努力求學以達到晉升軍、公、教階級認為是最好的制度，所以年金改革是罪該萬死。

這樣的人不論老少到處充滿台灣全島，想法很難改變。表現的特徵是鄉愿、怕死、愛錢、愛面子，集體化的心理狀態，並且內化到有如吃飯般自然的行為模式。就像說謊的慣犯，臉不紅氣不喘。我們不能責怪這些人，這是黨國幾十年思想教育和中國文化的必然。

從二○一八選舉的公投就可以清楚看出台灣人和巴勒斯坦人、蘇格蘭人、加泰隆尼亞人、烏克蘭人等，在國家意識的認知上還有一大段距離，要由一次公投從此脫胎換骨不啻痴人說夢。

他們的內心沒有主見，對政治的言論，全都來自於集體的風向。

那些操控的力量，除了透過媒體，無孔不入地存在於網路社群、校園、公司、市場，甚至家族、朋友聚會的場合。往往不經意的幾句話，其實已經開始污染周圍的人。經過六十年黨國教育也想在這裡安身立命的人聽到這種言論，不知不覺就容易引起共鳴，在不斷累積催化下，就落入操控者所設定的議題當中而渾然不覺。難道你身旁的人都是操控者？當然不是！那些人只是散播者，大部份是思想真空、沒有反思能力的散播者。

這些議題隨著某些當紅政治明星的意圖而變化風向，最可怕的是，把台灣問題中國內政化，把主權讓渡包裝成「擱置爭議」、「以小事大」、「經濟一百分、政治零分」… 把台灣本土意識貶抑成不入流的文化；把實力強大的台灣科技、 經濟、農業說成日薄西山，讓台灣人從自卑轉而憧憬「偉大的中國」，亦即喚醒潛在腦中的集體意識基因而認同它。長此以往，台灣只是中國的囊中物。

現在，情勢更加險峻，投機政客、黨國餘緒和被收買的組織，運用一切可能的力量，試圖在最短時間內達成統一大計。台灣人該如何自處，甚或起而改變這個逆境？除了經濟上擺脫對中國的依賴外（但在全球經濟體系下很難操之在我，必須另外討論），可以自我掌控的是再喚醒十五％的人，成為堅定的台灣意識支持者，形成至少七五○萬穩定的投票人數，對台灣未來有寄望的政黨、NGO、企業、個人…等，依自己的資源成立以歷史、政論、文化藝術等為主軸的小型團隊，把台灣的歷史、文化、科技的展望、國家認同的價值觀深入鄰里、以聊天座談等方式，用真實的人聲溝通傳達理念，有別於網路和媒體的單向資訊灌輸。

歐洲於十八世紀起可以征服存在世界各地的帝國 ，日本在十九世紀末可以稱霸東亞，絕不是選個皇帝和身旁的統治班底就可搞定，都是植基於往前百年以上的人文科技發展。試想當有一千個這樣的小團隊每天活躍於都市大樓、鄉間廟口，長期努力下所產生的影響力必然可觀。

至於那些以政治為本業的人是我們所期待與寄望的，因為你們擁有群眾基礎，更應以無私的心採取具體的行動，製造焦點，塑造議題，不能只寄望於美中貿易戰如何如何，天助自助才有未來。至於那些操控者，是叫不醒的唯利是圖的豺狼，不必想去改變他們，把力氣拿來讓選民的認知改變，才足以使這群人消失。

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