自由廣場》街頭暴力都是警察的錯？

◎ 王翔正

邇來街頭暴力占領社會版面，行政院長蘇貞昌於治安會報中指示：「特種店門口不能有鬥毆，否則警察局長下台。」

喝酒糾紛與鬥毆滋事通常是偶發事件，社會學研究發現，個人在團體之中，因責任分擔關係，膽量變大且智商降低，容易做出不理性與超乎尋常之事，尤其飲酒後自我控制低，逞一時之快，常因一言不合就大打出手，實在防不勝防。

一旦警局勤指中心通報聚眾鬥毆，線上警力必須集結成快打部隊，整晚疲於奔命，員警以強制力逮捕現場人員返所調查訊問，不僅遭民眾辱罵嗆聲，一不小心事後還會被依過失傷害追訴。

警大前校長梅可望先生曾說過：「人民對警察的態度是期之如聖賢，用之如牛馬、視之如盜賊、棄之如敝屣。」但現今警察的困境更勝往昔，政府忽略專業的指揮體系，只想眼不見為淨，平時疊床架屋的勤務已壓得員警喘不過氣，若為弭平街頭暴力，必須編排基層員警於特種店前站崗，心寒更甚於累死的身體。

治安惡化並非靠著警察局長下台，一朝一夕能夠解決，必須搭配教育落實與司法改革，而非將所有過錯都推託警方防制不力就能輕鬆了事，徒增莫須有之罪名，背黑鍋的永遠是警察們。

街頭暴力目前被視為頭號公敵，建議防制暴力行為可朝以下三個方向邁進：一、強力宣導︰若發生酒後糾紛或聚眾鬥毆事件，特種營業場所應立即通知警方，以防第二波以後之擴大傷害事件，另於室內張貼「打贏送法院，打輸送醫院，請愛惜身體」海報，提供善意叮嚀。二、管制酒類︰一旦酒精觸發物減少或消失，非但聚眾鬥毆事件大幅降低，連帶效益擴散至酒後駕車之發生，一舉兩得。三、嚴刑峻法︰施用暴力之現行法令罪責輕，鬥毆除互控傷害之外，最多依社會秩序維護法第八十七條論處，有時怒罵警察奴才還獲判無罪，對於當事人不痛不癢，導致公權力不彰，期望立法機構能將提高刑罰作為第一要務，讓街頭暴力無所遁形。

（作者為公務員）

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