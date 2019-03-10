自由廣場》侯友宜「選妃」

◎ 張勳慶

日前中央機關人事異動，國安局副局長陳國恩轉任海巡署長，空缺由新北市警察局長胡木源轉任，而新北市警察局長依職權由內政部負責，規劃人選為航警局長陳檡文轉任，隨後警政署長陳家欽為此跑了趟新北市政府請安，拿出三位人選給市長侯友宜圈選，但侯友宜堅持要用台中市警察局長楊源明。這場請益，放話，卡位，尾巴搖狗的警界高層人事異動，從農曆年前戰到年後，媒體都紛紛報導讓國人看了大呼警界高層調動不但可以讓子彈飛，還會子彈轉彎。

其實此一長期人治當家的警界高層人事調動，從國府撤退來台為了掌控情治系統，一直是兩蔣或其身邊人說了算，於是法務部長管不到調查局長人選，內政部長也碰不到警政署長和下轄地方警察局長人事。不過這種直達天聽的警界高層人事異動，造成的積弊多如牛毛，在台灣一下子冒出六都之下，民選地方首長更是想把權力擴及一條鞭的警察局長人選上，於是警界若要更上一層樓，不但要看上頭，還得搞地方關係。當新北市長是曾任警政署長者當家，又把觸手伸及此，那就擺明了人治說了算的潛規則，是凌駕於民主法治社會的制度建立。

警察最基本職責就是維護治安，打擊犯罪，這才是升遷的考量之一，而所謂的輪調，是到不同地方去學習與累積經驗，並非是去建立人脈私交。從這些方向來看，在國內政治都走向民主化多年後，不論政黨如何輪替，警界的人事調動，都該回到內政部和警政署身上，否則很容易形成不同顏色政黨或大頭政客的派系人馬之一。假如今日一個直轄市長的警察局要異動，還得由警政署長如端菜單般，拿去請益地方首長挑三揀四，對警政署長而言是自貶自辱，對民選直轄市長而言，那是山頭老大心態，這時人民看在眼中，警局又和黑道堂口有何不同呢？

直轄市警察局長的異動，地方民選首長若是像在選妃，人選非我族類便和中央搞對抗，警界高層人事便僵持下去，而整體警察同仁看在眼裡，也知道「跟對人比啥都重要」，否則一輩子將在基層幹到退休或傷亡，這對內部士氣造成最大的自殘和打擊。少些權謀，多為人民想想和拚治安，是每位政客當有的基本認知。

（作者為文字工作者）

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