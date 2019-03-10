自由廣場》法評會失敗，教評會能成功？

◎ 林清淵

日前行政院會通過「教師法修正草案」，明令未來學校教評會在處理不適任教師案時，未兼任行政職的「純教師」人數，必須少於二分之一，意欲藉由終結「球員兼裁判」，以加快汰換不適任教師的意圖明顯，但個人認為，將來改組後的教評會功能，可擺脫「師師相護」的程度仍待觀察。

以同樣被批評為球員兼裁判的司法官退場機制–法官評鑑委員會（法評會）來說，委員會由法官代表三人，檢察官代表一人，律師代表三人，學者及社會公正人士四人，共十一人組成，每兩年重選一屆，然而，自二○一二年至今，已步入第四屆，民眾對法官與檢察官的信任度都是一直往下掉，根據中正大學民調，二○一九年民眾對法官的信任度只剩二十一．九％。民眾相信法官可以公平公正審理司法案件，對檢察官的信任度也都長期在低檔，這些數據說明，法官評鑑委員會並不如當初想像的美好，我們怎能對於學校教評會有特別幻想呢？

教評會的機制是處理不適任教師與問題教師，因為很難擺脫人情、關說的壓力，所以產生了全台灣二十五萬名中小學老師中，每年僅有約十人因教學不力，而被教評會評定須離開學校。民調顯示八成民眾不相信法官可以公平公正審理司法案件，照理說不適任法官應有四成以上才對，可是幾年下來，法官評鑑委員會汰除的法官可說是個位數，有法官因連續三年蹺班召妓十六次而遭監察院彈劾，另一法官曾被公務員懲戒委員會以參與不當飲宴為由記過，之後又與承辦案件之一方當事人會面，收受餽贈及飲宴，雙雙僅被彈劾，並未汰除，這種績效也可能反映在未來的教評會。

司改與教改最難的是人情、關說、官官相護與汰除制度，因為長期沒有退場機制，讓一粒老鼠屎壞了一鍋粥，法官評鑑委員會無法提升司法信任度，改組後的教評會當然也不可能是良好的退場機制，希望能加強其他更接地氣的配套。

（作者從事自由業，台中市民）

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