自由廣場》總統這些話 說進女性心坎裡

◎ 李月治

昨天是三八國際婦女節，在各地舉辦慶祝活動，歌頌女性偉大的同時，有一點常被忽視，就是職場上女性勞工的權益。

蔡英文總統在臉書發文：「在職場，你被要求化妝、要求穿窄裙。當你要顧小孩、忙家庭，老闆就說你不夠用心。在每一場比賽，當你據理力爭，他們卻說你情緒化、歇斯底里。」

蔡總統一席話說到女性心坎裡了，在職場上，女人往往要比男人付出更多努力，才能證明自己的價值，但在職場上卻常受到不公平對待甚至遭歧視，女性權益也常被忽略。就拿生理假來說，勞基法規定，女性一個月可以請一天生理假，公司必須給半薪。但有多少人敢請生理假？筆者工作十幾年，從沒請過生理假，也沒有任何女同事請過生理假，當然你可以請，搬出勞基法，老闆或許會勉為其難同意，但就像蔡總統說的，老闆會用懷疑的眼光看你，說你不夠用心。所以沒人敢請生理假，再不舒服也要忍著來上班，否則請病假給半薪，老闆一樣不痛快，還會被扣全勤。

生理假，是職場女性的權益，卻常被忽略，可能還有人不知道有生理假，知道了也不敢請，資方也樂得當作沒這回事。筆者認為政府沒有宣傳是最大原因，任由冰冷法令躺在那裡，無法派上用場。

都說女人偉大，同時要扮演多重角色，家庭職場兩頭燒，國際婦女節，與其夸夸其談歌頌女人的偉大，不如對職場女性勞工權益多加宣傳、監督，讓女性勞工受到公平對待。

（作者從事服務業，台北市民）

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