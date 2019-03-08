自由廣場》陳其邁小心「讀卡機民怨」

◎ 朱學亭

微軟公司在二○一五年七月推出了Windows10以來，國內有很多單位（例如大部分的醫療院所），因為擔心設備驅動程式會有不符的問題，因此仍然使用Windows7，甚至WindowsXP的作業系統。然而，微軟對WindowsXP的支援已經停止，對Windows7的更新支援將在二○二○年一月十四日結束，使用Windows7的電腦將面對愈來愈大的資安危險。

另一方面，頻繁更新的Windows10也會造成系統出現重大的問題，特別是設備驅動程式突然不能使用。而這個問題可能在今年五月份所得稅報稅期間大規模引爆。因為目前的Windows10 1803版本會造成大部分舊型的智慧卡讀卡機失效。

根據財政部統計，使用自然人憑證進行網路報稅的民眾已經超過一五○萬件。所以，當民眾今年五月份要進行所得稅報稅時，數十萬民眾若使用的是舊型的智慧卡讀卡機，可能會因而無法完成報稅。民眾報稅前要先檢查手邊的智慧卡讀卡機是否可用，避免無法完成報稅，甚至火冒三丈的情形。

去年五月，只有極少數人的電腦已經更新到1803版Windows10，而遇到智慧卡讀卡機失效的問題。當時，就有熱心民眾向消保會提起消費爭議救濟程序，要求智慧卡讀卡機廠商負起更新驅動程式的責任（https://bit.ly/2IS5FrC）。然而該公司事後並未真正負起責任解決問題。雖然，一個智慧卡讀卡機只賣幾百元，但重買數十萬台也要幾億元的代價。而且數十萬民眾因為智慧卡讀卡機失效，而浪費的時間成本更是驚人。

我國「資通安全管理法」於今年一月一日起施行，目前由行政院副院長陳其邁兼任行政院資安長，負責統籌國家整體資通安全政策。面對即將來臨的智慧卡讀卡機失效風暴，建議行政院應召集相關部會及早因應，避免屆時民眾因無法報稅而民怨四起。另一方面，有很多機關及公司仍在使用舊版的Windows作業系統，以規避升級可能造成的設備驅動程式失效問題。也敦請政府單位要有準備，因應電腦不更新帶來的潛在資安風暴。（作者為亞洲大學資訊工程學系副教授）

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