自由廣場》兩岸XXX，大家一起來

◎ 金人彥

藍營政壇的長青樹、前總統馬英九最厭惡的國民黨內本土派——王金平，終於像個男人，宣布角逐二○二○總統大選，並拋出「兩岸同根生」的兩岸關係新命題。看到這新聞，鄙人不禁噗哧一笑。心想：當前的台灣政壇，大凡想靠選舉上位的政治明星，除了必須具備「看不懂公文」、「晚上喝紅酒、開直播，隔天請假」、「嘴巴喊發大財」、「出事就喊：都是蔡英文的錯」……等謀生技能以外，另一個必備的技能，大概就是必須擁有以「兩岸XXX」或「兩岸XXXX」為題幹進行照樣造句的能力吧？

目前已出現的句子，有「兩岸一家親」、「兩岸血濃於水」、「兩岸你儂我儂」、「兩岸同根生」。邊看新聞邊回想，鄙人的腦袋也跟著轉了一圈，想出了不少類似的句子，譬如：「兩岸同心圓」、「兩岸愛相隨」、「兩岸哥倆好」、「兩岸手牽手」、「兩岸心連心」、「兩岸嘴對嘴」、「兩岸黏剔剔」、「兩岸血盟兄弟」、「兩岸兄友弟恭」、「兩岸夫唱婦隨」、「兩岸永結同心」、「兩岸百年好合」、「兩岸早生貴子」、「兩岸乾柴烈火」、「兩岸一丘之貉」、「兩岸狼狽為奸」、「兩岸同流合汙」……之類。鄙人自是不才，但自認應該可以提供給全台灣的政治人物們用用看。完全免費，保證好用。或許還可以開個全民活動，讓台灣民眾一起貢獻點子，一起都來「兩岸XXX」吧！

（作者為大學助理教授，台南市民）

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