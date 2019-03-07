自由廣場》許毓仁·蔣萬安·王金平·柯志恩

◎ 林志翰

TEDXTAIPEI創辦人許毓仁以國民黨不分區立委之姿從政，聲稱將把創業精神帶進立法院，成為一個創業家、政治家。政治家的承諾還沒達成，政客的姿態倒是學得入木三分！當立法院會處理攸關同婚的「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」逕付二讀案時，力挺同志的許毓仁立委未出席投票。他解釋，沒去投票並不代表反對。那種擔憂得罪反同團體，又想要左右逢源選票的雙面人性格昭然若揭。

同樣地，二○一六年十二月，挺同團體號召全民上凱道參加「婚姻平權」音樂會，蔣萬安特地提前錄製影片，表達力挺同婚的立場，並隔空向大家告白：我愛你們！蔣萬安認為，消除社會的歧視不能只是嘴巴說說，結果「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」逕付二讀案時，他未出席投票，證明他真的只是嘴巴說說，佯裝理性想要同志手中的選票。

這種表面說好聽話，實際作為卻非如此的國民黨政客，又何止這兩人！王金平與許毓仁大曬「牽手照」，聲稱要讓歧視消失；柯志恩也曾透過影片表達支持婚姻平權，結果王金平、柯志恩也同樣缺席投票。

推動改革的民進黨政府因為婚姻平權議題在去年底縣市長大選中慘遭反同團體圍剿，丟掉選票，這些國民黨立委諸公只好當個隱形人，避免成為反同團體的箭靶。

諸多同志們在集會遊行的場子高呼，我支持婚姻平權，但民進黨改革得太慢，所以我投國民黨。邏輯之錯亂，戴著改革鋼盔的小英政府應該悔不當初。何不能混則混，能閃則閃，面面討好，台灣人民真的在乎人權、在乎改革嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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