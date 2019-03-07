自由廣場》中華民國軍人回應劉結一

◎ 張玲玲

拜讀貴版昨日「『愛錢、怕死』的探究」及「三個民調 談為國家而戰」文章，筆者身為中華民國國軍軍官，實有許多感觸。

蔡總統上個月接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，表示北京敵意日漸升高，尤其中國在習近平領導下，軍隊武力威脅「每天」都在增加。日前行政院蘇院長在立院答詢台灣當前的國防戰力時也表示，「只有做好準備，才能維護和平」、「最強的國防就是心防」；若中共武力犯台，國防部嚴部長也強調，對台灣來說「沒有時間問題，而是決心與信心問題」。我們都不願發生戰爭，但若真發生戰事，不會只有軍人要接戰，而是全國總動員應戰，誰都無法置身事外；我們每個人能為國家而戰，也才能確保家人、國人的生命與財產安全。

中國解放軍今年度國防預算金額近一兆二千億人民幣（約新台幣五‧四七兆），是我國今年國防預算的十六倍。中國憑藉軍備擴充而不斷對我文攻武嚇，從不斷派遣戰機和軍艦在我國周邊實施遠海長航訓練，並散播所謂的戰機「飛臨鵝鑾鼻」、「瞭望玉山群峰」…等浮誇、不實的「假新聞」，甚至過年期間上傳既統戰又威嚇的「戰鷹繞著寶島飛」宣傳片，無所不用其極的製造台灣社會恐慌、擾亂我國家安定之企圖昭然若揭，試問，此舉會使台灣人如劉結一所稱「心情會更舒暢、日子會更安寧」嗎？

中國今年「兩會」報告的對台工作部分，還是以今年一月習近平的「告台灣同胞書」四十週年談話為主軸，威脅與利誘雙管齊下；其在堅持「一中原則」下，一隻手伸出裹著糖衣的毒藥「讓利」做統戰、另一隻手拿著「軍事武力」的棍棒恐嚇，兩岸怎會有真正的和平？

我們也不能寄望敵人會放棄武力，全國必須要有最強的國防——心防，並強化不對稱戰力，方能使敵人不敢來犯。若大家記憶猶新，去年四月解放軍就在福建泉州及浙江舟山黃大洋海域，藉舉辦年度例行性火砲射擊，刻意釋放針對性軍事演習訊息，以誇大軍事行動效益，顯示中國妄圖以武力解決台海爭端之意念強烈。

面對中國的軍武威懾，台灣應砲口一致對外，不能再內耗。國軍有自信、民眾也要有信心，因應與克服任何可能的軍事挑釁，以守護家園。

（作者為現役陸軍上校，新北市民）

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