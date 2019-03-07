自由廣場》毛骨悚然 不寒而慄

◎ 張國財

邇來，中國正傾力對台灣推銷「一國兩制」的狗皮膏藥。中國的台灣事務辦公室主任劉結一更在三月五日煞有介事說：中國的「一國兩制」，是體現對台灣人民的「照顧」、「關愛」及「體諒」！台灣人再笨再瞎，聽在耳裡，恐怕也要毛骨悚然、不寒而慄！

道理很簡單：對台灣而言，新疆、西藏或許很遙遠，香港則近在咫尺；香港的「一國兩制」樣板是前車之鑑，絕對會成為台灣人避免「今日香港，明日台灣」的活教材！

回歸中國「懷抱」才短短二十出頭年的香港，已經今非昔比！競選特首，需經中南海事先篩選報備；香港「貨出去」的結果，是一再出現尿布、嬰兒奶粉、疫苗被搶購一空而缺貨、斷貨的天下奇觀；「人進來」的結果，是大批中國「同胞」移居香港長住，致人滿為患的香港居住品質每況愈下；「發大財」的結果，是香港物價、房租節節攀高，香港的原住民「花大財」了！這樣的香港經驗，台灣人能不避之唯恐不及嗎？

何況，極權專制的共產黨竟然滿口「照顧」、「關愛」及「體諒」，是不是太變態了？

還記得嗎？二○○三年肆虐的SARS，中國是能遮就遮、能掩就掩，導致池魚之殃的台灣有將近四百人感染，五十多人死亡，這叫「照顧」、「關愛」？是年世界衛生組織大會，中國代表沙祖康還在會場外對台灣記者狠狠撂下一句「誰理你們」！

台灣的醫療水準和完善的健保制度享譽國際，更是中國所望塵莫及，然而中國在二○一七年世界衛生大會辯論中，竟敢宣稱「台灣被妥善照顧」。再看看最近因內含致癌物成分、接二連三遭下架的高血壓藥，幾乎都來自中國藥廠，還有中國官方隱匿非洲豬瘟的惡形惡狀，只能說，「被（中國）妥善照顧」的下場，未免太恐怖了？

共產黨徒本質上是反偶像崇拜、反宗教信仰的無神論者，會一聲令下將河北省石家莊平山縣「滴水觀音像」爆破炸毀；會將數以百萬計的新疆維吾爾族「同胞」送進再教育營「照顧」、「關愛」，「體諒」地逼迫穆斯林吃豬肉、喝酒。寄語劉結一，那種肉麻話，騙騙「長城」內無知人民就算了，想說給台灣民主開放社會聽？還是別丟人現眼吧！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）

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