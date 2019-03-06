自由廣場》國民黨絕招：228究責蔣介石

◎ 王琇瑩

二二八事件今年已是七十二週年，全台各地舉辦了大大小小的紀念活動，得到的迴響大致可分為兩大類：「到處都是受害者，加害者為何都沒被究責？」以及「都七十二年前的事了，可不可以不要每年都炒這個議題來撕裂族群？」

二二八事件或許無法找出單一罪魁禍首，但當時主政的國民黨政府絕對難辭其咎。而二二八事件之後接連而來的是白色恐怖以及長達三十八年的戒嚴，一般民眾人人自危，唯恐自己或家人無端遭到清算，更遑論向政府究責。

時過境遷，一九九五年，時為國民黨籍的前總統李登輝代表政府公開向事件受難者道歉，之後才有各地陸續興建的紀念碑與紀念園區。這似乎回應了上述的第一類迴響─加害者是當時的政府，所以政府出面道歉並賠償。那麼為何受害者家屬還不滿意？這樣的結果難道不代表轉型正義的勝利嗎？

當然不！自一九九五年至今已二十四個年頭，這二十四年來，如上述的第二類迴響不絕於耳，每每在受難者家屬的傷口撒鹽。國民黨不論在朝在野，似乎也以為這種用軍隊對抗人民的行為只需由政府出面道歉賠償即可，台灣各地依然聳立著蔣介石的銅像及其揮之不去的威權陰影。試想：某人與你有弒親之仇，多年後其黨羽出面向你致歉，卻同時到處為當年凶手歌功頌德，你作何感想？

七十二年過去了，如今的國民黨早已失去蔣介石當年漢賊不兩立的精神，毫不避諱地成為中共同路人。如果連老蔣的反共精神對國民黨都不再有意義，拚命地捍衛其銅像和紀念堂意義又何在？

筆者建議，國民黨不妨參考當年蘇聯的赫魯雪夫上台後所實行的「去史達林化」來徹底檢討二二八事件，將全部責任歸咎於蔣介石並同時與蔣家切割，一方面博取促進和解之美名，另方面可避免政敵未來再用二二八事件大作文章，更甚者還能討好其目前最大盟友中國共產黨。可謂一舉數得，利大於弊。

（作者專職翻譯，屏東縣民）

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