自由廣場》范雲的高度與風度

◎ 蕭嘉弘

對於下屆台北市大安區立委選舉，社民黨召集人范雲在東區街頭掛看板，也表示「大安區我準備好了」，希望能統合「非國民黨」力量，打贏選戰。對於記者提問港湖區立委選舉，也表示在本土進步力量席次最大化的考量下，如果民進黨有提名人，他們不太需要推人出來，不然就是送給國民黨嘛！所言甚是，展現出高度和風度，值得大讚三聲！

回想上屆立委選戰，若本土進步勢力能不分裂，北市八席立委將不止獲得三席，而是本土進步勢力和國民黨席次比成六比二，大幅改寫和改觀民眾北市「藍大於綠」的形象。

現在大環境更不利執政的民進黨，且中國勢力和網軍猖獗，民進黨該放下「老大哥」的驕縱心態，釋出善意，和時力、社民黨合作，中南部也尋求和綠黨、台聯和基進黨合作可能，一起擴大本土、進步、愛台的勢力，建立「非國民黨」連線，用跨黨平台來協調，或用民調建立規則，願賭服輸，在各「單一選區」有默契的共推一人，共同支持，徹底擋下國民黨黨國勢力的復辟，相信大多數台灣人還是會選擇站在保台愛台這一邊。

（作者為英語導遊，台北市民）

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