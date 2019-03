自由廣場》澳洲「大陸」驚魂

◎ 賈蓓蓓

因為有一些語言優勢,我在澳洲工作時曾任部門小主管,時不時需要帶領新進員工熟悉工作環境。

員工來自世界各國,基於想快速了解員工,並協助他們舒緩第一天進入廠區的緊張感,我會試著問他們來自哪裡?在澳洲待多久了?當然全程是以英語交談,因為多次尷尬的經驗讓我了解,不能單憑臆測外表來判斷對方的國籍以及他們的母語。

某天,我的Supervisor交付給我四個女生,她們將要在我的部門工作,其中我與一位細瘦、臉色蠟黃女生的對話,著實震撼我,令我開始思考我們在面對各個來自不同國家的人時,究竟該如何自我介紹?

「Where do you come from?」我和善的問。她幽幽的回了我「I am from continent!」當下我愣了兩秒,再問了一次「Pardon?」這次她很堅定的看著我的眼睛告訴我「I come from continent!」我瞬間了解她指的是「大陸」,而這個她口中的「大陸」絕對不是「the Continent」所指的歐洲大陸,更不是地理學上相對於島嶼地形的「大陸」,而是統戰侵略意味極強之「我們是中國大陸,你們是中國台灣島」的終極簡稱密碼「大陸」。那個瞬間我有一種錯覺,她撲倒了我、扒光我下半身衣物,完全無視我謙謙有禮的推拒,瘋狂侵略我的身體,而且還一邊剔著牙。

而後,這位「國籍特殊」的女孩兒只在我的部門工作了短短的一天,就被我的Supervisor辭退了。請相信,我絕對沒有公報私仇向上級稟報她有多麼不適任這份工作。

(作者任職澳洲食品製造公司,台北市民)

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/