自由廣場》澳洲「大陸」驚魂

◎ 賈蓓蓓

因為有一些語言優勢，我在澳洲工作時曾任部門小主管，時不時需要帶領新進員工熟悉工作環境。

員工來自世界各國，基於想快速了解員工，並協助他們舒緩第一天進入廠區的緊張感，我會試著問他們來自哪裡？在澳洲待多久了？當然全程是以英語交談，因為多次尷尬的經驗讓我了解，不能單憑臆測外表來判斷對方的國籍以及他們的母語。

某天，我的Supervisor交付給我四個女生，她們將要在我的部門工作，其中我與一位細瘦、臉色蠟黃女生的對話，著實震撼我，令我開始思考我們在面對各個來自不同國家的人時，究竟該如何自我介紹？

「Where do you come from?」我和善的問。她幽幽的回了我「I am from continent!」當下我愣了兩秒，再問了一次「Pardon?」這次她很堅定的看著我的眼睛告訴我「I come from continent!」我瞬間了解她指的是「大陸」，而這個她口中的「大陸」絕對不是「the Continent」所指的歐洲大陸，更不是地理學上相對於島嶼地形的「大陸」，而是統戰侵略意味極強之「我們是中國大陸，你們是中國台灣島」的終極簡稱密碼「大陸」。那個瞬間我有一種錯覺，她撲倒了我、扒光我下半身衣物，完全無視我謙謙有禮的推拒，瘋狂侵略我的身體，而且還一邊剔著牙。

而後，這位「國籍特殊」的女孩兒只在我的部門工作了短短的一天，就被我的Supervisor辭退了。請相信，我絕對沒有公報私仇向上級稟報她有多麼不適任這份工作。

（作者任職澳洲食品製造公司，台北市民）

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