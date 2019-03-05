自由廣場》非核無煤vs.褐色企業

◎ 錢建文、葉光芃

台灣健康空氣行動聯盟（台空盟）的宗旨，是倡議減少空氣污染以維護國民的健康；其中一個重要主張，就是逐年減少骯髒的燃煤發電，最終達成無煤家園的目標。經過幾年的努力，絕大多數國人已經體認到台灣空污的嚴重性，空污也成為近年來選舉的重要議題。接下來國人要努力的問題是：我們要如何做到污染減量？部分團體以減少空氣污染為理由而主張核能發電，是否適當？對此問題，台空盟的主張如下：

一、煤電與核電並非二選一的議題，還有很多其他更好的選項；無煤不代表必然需要接受核能的風險。

二、台灣人均排碳量全球名列前茅，超過百分之五十發電量用在工業，其中大多是為了提供給早已不適合於台灣的高耗能、高污染的「褐色企業」，包括石化業與鋼鐵業。這些企業靠著過去政府長期的補貼政策，將污染成本外部化；藉由大量生產低毛利的低階石化產品來獲取少數人的鉅額利益，卻將污染造成的大量健康損失由全體國民來負擔。「藉煤增核」的主張，只會讓褐色企業的污染持續，反而不利空氣品質的改善與產業轉型。

三、台灣在非核無煤的壓力之下，正好是產業轉型的契機。政府應當確立能源消耗負成長的方向，並透過政策手段來抑制褐色企業的發展以達成此目標：包括取消對鋼鐵石化產業的所有形式優惠補貼政策、大幅提高褐色企業空污費、嚴懲空污監測數據造假的企業並加以徵收碳稅。如此就能減少能源需求、加速創新儲電和發展再生能源，並將因此節省下來的發電量用於其他更有國際競爭力、願意善盡社會責任、樂於使用乾淨能源的重大產業；節能加綠電即可補核電缺口、創造多贏局面，國家才能繼續向前。

（作者為台灣健康空氣行動聯盟理事、理事長）

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