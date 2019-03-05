自由廣場》蔡英文對嗎？

◎ 沈建德

蔡英文要求台日安保對話，日本外務省答覆不考慮，說是因為1972年日中聯合公報，其第三條日本「堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」，被解釋為實施開羅宣言台灣交給中國。日本不與台灣對話，理由居然和美國不支持台獨公投相同。對於後者的錯誤，二月十四日自由廣場拙文「AIT或卜睿哲，對嗎？」已有交代。

對於前者，1999年3月23日，日本外務省發言人沼田用很流利的英語和我談「開羅宣言」，他說，若無簽字就無效。既無效，我請他改正把台灣列為中國的錯誤。沼田回答，外務省是執行單位，要改，得找總理府（或稱內閣）法制局才行。但我不得其門而入。直到2004年2月27日，終於得入日本內閣法制局，告訴承辦人開羅宣言的真相，他很高興希望我多留幾天，之後去國會。是日我所會見的，不論日本官員或議員都大吃一驚，原來開羅宣言說要把台灣交給中國是假的，從他們的表情看得出內心的震撼。次年（2005年），日本公開說出，美日安保條約範圍包含台灣。可見日本政府當時已經知道所謂開羅宣言的真相。現在卻又說因開羅宣言不考慮安保對話，最大的問題可能是蔡英文本人。在「兩國論」她以為開羅宣言是真的，建議李登輝少提；現在當權了，放任外交部說帖及國高中課文，大書特書開羅宣言具體要求戰後台灣交給中國，我們用公文糾正少說有一、二十次，都被馬耳東風。今年一月三十日到總統府要跟她解釋，卻被擺了一道。現在換她被日本擺一道。

（作者為留美企管博士，台灣國臨時政府總召集人兼有機自耕農，https://www.facebook.com/TPGOF）

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