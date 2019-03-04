自由廣場》哈尤溪交給原住民吧

◎ 蔡緯賢

我在美國西部沙漠裡參觀幾個著名印地安原住民保護區的特殊景觀。

第一有名的是紀念碑峽谷，這個風景區在電影「阿甘正傳」或「不可能的任務」裡都曾經出現過，此處的門票上說明該風景區由當地原住民自主管理，並聘用當地原住民為員工。第二個是羚羊峽谷，這是一個由光線與岩石交會所產生的奇特景觀，令人目眩神迷回味不已，要參觀這一個熱門景點，必須網路上預約，而所有的嚮導都是當地的原住民。另外一個讓我緣慳一面的景點是美國大峽谷國家公園的天空步道，大峽谷的南岸由國家公園管理處管理，北岸則由當地原住民自主管理，當地原住民在十幾年前設了一個透明玻璃的天空步道，可以由上往下俯視一公里深的峽谷，這股天空步道的風潮還吹到了台灣來。

美國人認為屬於原住民部落的特殊景觀，必須交由當地原住民來經營，利潤也由當地團體共享。

我們來看看最近引起爭議的屏東霧台哈尤溪峽谷奇景，我們也應該學習美國人尊重原住民自然資產的思維。政府應該要任命當地的原住民成立一個單一管理團體，政府只須站在監督者的角色，原住民團體則是負責經營及享有合理利潤，如此才能夠將哈尤溪冒險旅程合法化，並且進行總量管制，這樣才能保證旅途的平安和自然景觀的永續經營。

（作者為小兒科醫師，新北市民）

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