自由廣場》「韓」血噴人

◎ 黃惟冰

日前有國內媒體以「東廠『抓到了』？直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」、「協助？盯場？直擊星國大使忙低頭回報」為標題，指控外交部駐新加坡代表處監控韓國瑜出訪新加坡時的一舉一動。

對此，外交部隨即發出澄清聲明，並公開相關人員的訊息紀錄，強調駐星代表梁國新只是看到韓國瑜接受隨行媒體訪問時，韓反駁農委會所稱他在新加坡的簽約對象都屬既有通路，為了解來龍去脈，才指示代表處同仁收集相關報導。此外，ＮＣＣ也依「衛星廣播電視法」第二十七條規定，要求該媒體解釋上述報導製播時所採取的內控機制，並妥善回應外交部提出的聲明與事證。

事實上，即使僅用常理推斷，就可得知上述兩則報導的背後，恐怕都隱含著欲加之罪、何患無辭的居心。

第一，韓國瑜作為高雄市長，動見觀瞻，出訪新加坡期間，不論是代表本人，或是駐處同仁，亦步亦趨的隨侍在側，不僅是一種禮貌，更是設想周到。用「盯場」來負面解讀，就犯了先入為主的偏頗。否則，要是韓周遭都沒有駐處同仁陪伴，有心人士又要做什麼樣的文章？

第二，每逢台灣重要人士出訪，負責接待的代表處，事後都須向外交部回報此行的交流成果與媒體曝光。這是行之有年的做法，讓外交部能夠充分掌握狀況，作為外交決策參考，何錯之有？試想，要是代表處沒回報，導致外交部長都不知道韓在新加坡說什麼、做什麼，一旦被立委或媒體問起，不就又成了「狀況外」？

第三，同樣的道理，也適用於駐新加坡代表梁國新。當時，人在新加坡的韓國瑜，正隔空痛批農委會主委陳吉仲，認為陳對自己此行的「肯定」不夠，引發隨行媒體廣泛報導。在這樣的情形下，梁國新為了「追上劇情」，請駐處同仁趕緊收集相關報導，難道不是職責所在？

總結而言，如果說「東廠」就是不安好心，不時挑撥離間，甚至誣賴他人，那麼在這次事件中，到底誰才是「東廠」？更別提該媒體在今年一月中，才因違反衛廣法第二十七條，遭到ＮＣＣ開罰二十萬元。如今類似情形再度出現，一錯再錯，令人感到不解與不滿。

（作者從事公共服務業）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/