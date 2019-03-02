社論》河內峰會與美艦巡邏

美國總統川普與北韓領袖金正恩，二月底在越南首都河內舉行峰會。（美聯社）

美國總統川普與北韓領袖金正恩，在越南首都河內舉行峰會，而在峰會前夕，兩艘美國軍艦悄悄通過台灣海峽。也許這只是巧合，但在外交上這種巧合的可能性低。這兩件事同時發生，象徵五十年來西太平洋情勢及美國策略的重大改變。

半個世紀前，美國深陷越戰不能脫身，中國文革正瘋狂，尼克森正謀求中國停止援越，以利結束越戰，同時要聯合中國約制蘇聯，照此劇本，無力「反攻大陸」，卻以戒嚴控制台灣的蔣介石政權，首先受到衝擊：美國取消台海的例行巡邏。

沒有人能想像半個世紀後，美國總統飛到越戰舊敵的首都，與韓戰舊敵北韓元首舉行峰會，而一九六九年美國以「經濟原因」宣告中止的台海例行巡邏，竟有實無名的恢復！

美國面對的新世局，種因在中國自認「崛起」，企圖打破戰後國際秩序，在地區稱霸。依美國副總統彭斯的說法：中國希望把美國擠出西太平洋，並企圖阻止美國援助盟友。

中國在習近平主政下的霸權行為，包括急速擴充軍備，不顧國際法規則、不守對美國承諾在南海建立軍事基地，不斷以機艦干擾釣魚台及台澎地區，以不透明貸款玩一帶一路，搞經濟侵略，推銷它的獨裁專制，干擾包括美國在內的民主選舉，把自己打造成麻煩製造者。

但中國不惜搗亂，敢於稱霸，部分原因在美國誤判中國意向，或如學者白邦瑞所言，被中國欺騙。尼克森基於結束越戰和牽制蘇聯的戰略權宜，與中國交往，但季辛吉曾提醒尼克森：二十年後，美國可能要拉蘇聯以約制中國。

尼克森迫使蘇聯和解後，也知道美國與中國關係缺少穩固基礎，力促雙方發展經貿關係，之後，一些從中國獲利的企業界及學界，便以經濟交往可以促使中國自由化，及緩和對外關係為藉口，不斷例外給予中國優惠，讓中國吸引外資，進行不公平貿易，並榨取及偷竊美國技術，取得外貿鉅額順差。

中國並無意成為負責任的國際社會成員，更不想變革體制，或改變天朝心態，在沒有外力威脅的情況下，肆意以騙術、不公平競爭、「經濟侵略」取得的財富，大舉擴充軍備。口喊太平洋容得兩個大國，卻又極力排斥美國。在川普之前的幾任政府不願承認美國政策的錯誤與失敗，任由中國坐大，到川普上台，總算看清中國的意圖與實力，直接挑戰中國經濟，並強硬對抗中國霸權意圖。

川普政府把中國定位為美國競爭對手，它的印太戰略結合印度洋、西太平洋地區的民主國家，對抗中國一帶一路的霸權野心；直接與北韓對話，也去除中國穿針引線，挾北韓自重的無本生意。川普現身河內與金正恩會談，及美艦八個月內五次通過台海，就是美國新策略的實踐。

中國同路人對美艦巡航台海，不免要唱衰，指美國不可靠，台灣不要成美國「棋子」的夢話，他們寧可與中國簽「和平協議」，達成被併入中國的「和平」。這些人盲然無知蔣介石當年對美國取消台海例行巡邏的嚴重關切。

一九六九年，尼克森政府因為預算短缺，海軍要削減一百艘軍艦，而決定淘汰部署在台海例行巡邏的兩艘舊艦，蔣介石怕此舉會引起中共誤判而對台灣用武，要求美國重新考慮，否則應以出售潛艇及F-4戰機以為補償，但美國只重申政策不變，防衛承諾不變，巡邏能力不變。

現在美國軍艦重新以高頻率「通過」台海，實際上也就是「巡邏」，以因應中國不斷以軍機、軍艦繞行台灣的挑釁，它對北京發出的訊息非常清楚：基於美國利益和台灣關係法的規定，美國在西太平洋保存實力，並採取嚇阻、預防性措施，以保障台海和平與台灣安全，使台灣能抗拒中國脅迫。

美國受中國企圖左右美國輿論，干預美國選舉之害，也知道一黨專制的北京政權，更想干預台灣選舉，它不希望等到危機發生再派軍艦巡航，現在便把巡航常態化，保障台灣民主自由選舉不受外力干預。

美國對台海的政策在維持現狀，聲稱「不支持台獨公投」，但已逐步在提升與台灣關係，並強勢回應中國的侵略性行為，軍艦巡邏台海就是美國根據台灣關係法，保障台灣人民免於受脅迫的決心與能力，對美台關係的增進是一個重要標誌。

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