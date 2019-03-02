自由廣場》法官上電視公開認罪？ 中國…

◎ 陳安

習近平登基以來，高唱反腐打貪， 明明是政治清洗，偏要打著「依法治國」的旗號，於是便鬧出許多笑話，法庭儼如上演荒謬劇。

最經典的劇情便是所謂的「陝西千億礦權案」，由名嘴網紅崔永元爆料拉開了序幕，獵殺目標直指最高人民法院院長周強。小崔上一次傑作是打趴范冰冰、馮小剛，搞得演藝界大腕人人自危，這一次鎖定的周強（也有人懷疑更大的老虎是常委趙樂際），來頭也不小，他的名言是要求各級法院要「堅決抵制西方的憲政民主、三權分立、司法獨立的錯誤思潮，旗幟鮮明，敢於亮劍」的完成黨所交付的任務。

周強是團派要員，崔永元敢於捋虎鬚，想必也有靠山，他自稱「我的後台很硬，硬到你們不敢想像」。於是千萬網民引頸期盼一齣驚心動魄的宮鬥劇即將上演。

這件事話說從頭，十多年前有個商人和陝西政府簽約探礦，發現了價值千億人民幣的礦脈，於是衍生了一連串的訴訟，案子一路從陝西中級法院打到了最高人民法院，彼此各有勝負。

去年底，崔永元透過微博公開一糸列視頻，內容是高院法官王林清自述該案卷宗遭竊，暗示高層有鬼，他錄視頻是擔心「被意外」以求自保。這下子可說驚動萬教了。

最高法院起初矢口否認，小崔不依不饒，中共被迫組成專案組展開調查。兩個月後，報告出來了，然後王林清出現在央視「公開認罪」，說卷宗失蹤是自己「監守自盜」，目的是給長官出洋相，阻撓判案而犯了錯誤云云。

王林清可不是一般人，他學歷漂亮，一路升到最高法院法官，這樣的人生勝利組，居然莫名其妙的發起神經，沒來由的竊取國家機密卷宗，只是為了「好玩」嗎？看他「電視認罪」，十四億中國人民信不信根本不重要，反正習近平信了就行。

電視認罪是中共的一大發明，這種承襲並且發揚文革時期「遊街示眾」的做法，讓當事人身陷囹圄，承受巨大肉體和精神酷刑折磨，不得不屈服於當局的意志而「悔過」，不僅中國民運人士飽受摧殘，連「一國兩制」的香港人也嚐過其滋味，只有國民黨和一干統派不知死活，當祖國統一之時，想必就是這些人認罪悔過之日吧？

（作者曾任新聞周刊副總編輯）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/