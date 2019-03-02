自由廣場》韓混諉過 沒體造神

◎ 秦靖

在直銷業中，藍鑽級主管個個年薪千萬，口若懸河，經典話術流傳業界。我不是在跟你推銷，我是分享一個好的事業！你想賺錢嗎？你想要源源不絕的財富嗎？用慈眉善目的話術洗腦消費者相信他們的產品最棒，掏出錢來購買，成就自己的荷包。

最近跟一個中國大學生聊到上海的企業實習現況，他看似滿足地說著，在中國企業實習的機會難得，可以帶來磨練成長，大家搶機會都來不及，誰還在乎實習薪資。追問之下才知道，大學生在中國企業實習的薪資是「零」，但他們話語可說得非常漂亮。相對地，保障個人工作薪資權益的台灣，能夠接受中國企業實習「零」薪資的壓榨待遇嗎？

話說得漂亮也許會一時讓人感到憧憬，產生迷幻錯覺，但牛皮一再吹破時，個人內涵的貧瘠，從政過往能混則混、能撈則撈的原形畢露。

當高雄市長韓國瑜二月二十四日出訪馬來西亞，當天晚宴時見不到吉隆坡市長，也沒有任何官方代表出席；隔天安排和檳州議長劉子健、國會議員黃書琪以及大馬首相對華特使陳國偉等人的早餐會，也全都等無人，臨時喊卡時；不斷造神的電視台意有所指認為是蔡政府打壓，韓國瑜則是假掰地說著，希望台北方面來的雜音不要帶到國外來，不要讓台灣人在海外漏氣，我們堅持對任何評論都不予以回應。

暗地裡透過電視台發送被蔡政府打壓的陰謀論，表面上卻一副悲天憫人的胸懷，但事實上卻是根本沒敲定這些行程，遭馬來西亞國會議員揭穿。不過，幾個特定電視台不會報導事實真相，只會一再吹捧造神，攬功於韓國瑜，諉過給蔡政府。

網路上的韓粉不斷推文讚爆韓國瑜，塑造網路高聲量，韓粉足跡更是遍及韓國、日本、印尼、委內瑞拉、澳大利亞，甚至一人分飾多角，前日IP位置在美國，昨日在巴西，今日飛回台灣高雄發文。

營造個人聲量的手法，表面上講些冠冕堂皇的好聽話，簡直就是藍鑽級直銷達人！台灣人被洗腦了嗎？台灣民主正面臨嚴酷挑戰！

（作者為教育工作者，台南市民）

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