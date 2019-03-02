自由廣場》（青年時評）他們說228像「愚人節」

◎ 楊楠林

二二八事件是台灣近代史上的重大事件，每到這天，台灣全國各地都有官方或民間舉辦的紀念活動，藉此悼念不幸受到國家無情迫害的人們，在這些紀念活動中，我們可以看到許多青年世代的身影現身。不過在鏡頭的另一端，同樣是「青年」的國民黨員等人，卻是無所不用其極地要把二二八事件曲解成「#操弄得像愚人節」，還說「#一定會有一群人出來亂#呸呸呸」，甚至有人誆稱「國民黨沒有在二二八屠殺台灣人」。他們分別是，國民黨政二代的青年黨代表李明璇，以及新黨青年軍王炳忠、林明正、蘇恆等。

從這些標榜著「青年」的國民黨及新黨成員，不僅全盤否定了過去官方及民間對於追求歷史真相及轉型正義的努力，無疑是在受難者家屬身上再添一道傷痕，更是惡意地曲解了二二八的歷史真相和意義。

我們無法得知，身為國民黨青年黨代表的李明璇說的「一定會有一群人出來亂」具體所指為何人，但若從這幾位「青年」國民黨員和追隨者的發言來看，或許李明璇所說的這群出來亂的人，恰恰就是他們自己。

台灣青年要如何面對二二八事件，已經站在抉擇的歷史關口，且勢必作出價值的抉擇。一方是願釐清歷史真相的世界，藉此記取歷史教訓，從而一起謀求共生的願景；另一方則是繼續過著如李明璇和王炳忠等藍教信徒藉扭曲歷史、操弄謊言的「愚人節」。

（作者為社會所研究生，台南市民）

破除政治恐懼症

◎ 蕭伶荷

國民黨青年黨代表李明璇二二八當天在臉書指出，二二八事件「被操弄得像是愚人節」，這顯露出國民黨至今仍然不懂，或者拒絕了解，台灣民眾之所以年年紀念二二八的原因。

二二八事件已發生七十二年，雖然主流研究認為受害者達到三萬人，但受限於史料，是否有更多傷亡者，仍無法窮究。許多不知名的受難者家屬，不願、抑或不敢提及二二八事件；若我們再進一步追究受難者家屬不願向國家提出賠償的原因，顯然源自於威權時代遺留至今的恐懼。

經歷二二八事件的屠殺、白色恐怖的清算，許多台灣民眾之所以避免對公共事務談論，源自於懼怕會遭到政府秋後算帳。這種「避談政治」的心態，更引發了「檢討受害者」的畸形心理，諸如：「棒打出頭鳥」、「誰叫你要反抗」幾乎成為主流論述。

因此，對二二八事件的紀念與哀悼，除了要讓眾多噤聲的受難者家屬站出來，證明受難者的存在；更要賦予受難者家屬道德上的勇氣，破除七十多年來埋藏在心中的政治恐懼。

我們要大聲地告訴李明璇，面對二二八事件，有志之士都還做得太少，為了全面破除國民黨所帶來的畸形心理，我們除了要在今年紀念二二八，更要在往後的每一年紀念二二八！

（作者就讀中山大學碩士班，高雄市民）

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