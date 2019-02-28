自由廣場》快速通「棺」有感

◎ 于則章

台灣這種尚處於幼稚期的民主政治，不時發生一些出人意表卻充滿戲劇性的事件，讓原本枯燥乏味的政治變得趣味性十足！

像是最近由台灣赤燭公司所製作的網路線上遊戲《還願》，因為被發現虛擬場景中有一張以篆體字寫著「習近平小熊維尼」的符咒，引發中國網民群情激憤並進行抵制，卻弄巧成拙地使得《還願》大賣，銷量賣破百萬套，連英國廣播公司BBC也在二月二十六日以「台灣遊戲用小熊維尼傷了中國心」為題大幅報導，文中稱：「台灣實質上是獨立的，卻被中國視為叛亂地區，並堅持其他國家不應與之建立外交關係。」BBC形同在玻璃心傷口上撒鹽。

無獨有偶，「中華統一促進黨」總裁張安樂，不滿行政院長蘇貞昌說「就算剩下一支掃帚，都要跟中國拚」的強勢表態，而在BBC報導的同一天，率眾抬棺到立法院前抗議，卻意外絆倒，整個人險些直接「躺」進棺材裡，這一幕，立即引發網友們源源不絕的創意：「快速通『棺』」、「張棺裡die」、「樂棺進取」等紛紛出籠。張安樂慘摔後起身，依舊不斷嗆聲：「要死你們先死！」強調自己願為兩岸和平統一隨時奉獻生命云云。如此光景，任誰見了都會忍不住發噱，堪稱年度經典鏡頭。

從現實上來看，中國這一個連在網路上諷習近平為「包子」都會被判重刑、連為其辯護的律師也遭到撤銷執照、毫無言論與創作自由的國家，台灣人根本沒有認同感。就算是西進經商賺錢這唯一的吸引力，也隨著中國各項經營成本上漲以及台商優惠被取消，外加美中貿易戰的衝擊而吸力不再，此時如果還逆勢而行去跟中國「統一」的話，那才真的是將自己與子孫的幸福都送進棺材內，重蹈西藏人與新疆維吾爾人遭大規模迫害的覆轍，統一促進黨總裁「快速通『棺』」這一幕，不正是老天對台灣人的善意警告嗎？

（作者為公務員，台北市民）

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