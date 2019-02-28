自由廣場》怒嗆校園浮濫的安胎假

◎ 蘭萍

想知道什麼叫破窗效應？什麼是群起效尤嗎？看看這些人的作為吧！

二○一○年修正後的安胎假變成「全薪假」，只要取得醫院證明可不受二十八天病假的限制，配合一些技術性操作，甚至可整學期都不必到校。於是，有人身體明明沒問題，硬是想方設法去弄到安胎證明，結果有樣學樣，雪球越滾越大，不僅糟蹋國家資源，也扭曲了職場公平。

她們原本的教學工作，政府要額外付出兼課的費用，然後一堆老師被迫長期代課，別人是累得東倒西歪，這些人卻是悠閒養胎。安胎假屬「病假」，並不是可以規劃安排的假期，沒病沒痛卻這樣搞，難道不覺得於心有愧於人有欠於國有虧嗎？

人在家中坐，錢從天上來。想不到這種不可能的事卻是一而再、再而三地在眼前上演。本校一年內六位先後懷孕的老師竟然有四人請長期安胎假。這些人的作為，讓幾位真正有需要的教師跟著受牽連，更讓挺著肚子一直堅持到生產的教師情何以堪？科內就有位近中年才生頭胎的女老師，教到羊水破了才去醫院，她辛苦了八個月，一星期五天每天八點到五點，教書備課改作業約談學生，結果到月底，竟只比那些請（假的）安胎假在家中爽領全薪的傢伙多幾千元的超堂費。

兩相對照，堅守崗位與傻瓜何異？CP值這麼低，誰還願意懷孕後認真教書啊？走旁門左道去弄張安胎證明，不是更「聰明」嗎？如果這不是鼓勵混水摸魚秀下限，那什麼才是？

安胎假立意良善而且進步溫暖，而替有狀況的同事代課，是職場義務也是人情義理。但若身體無恙卻刻意取巧作弊，我們應該一直姑息嗎？對這種圖利自己、耗費公帑、以鄰為壑的行徑，我們要一直縱容下去嗎？

如果安胎假的出具與審核不能落實，長此以往，校園內的風氣勢必每況愈下，這等於變相鼓勵教師有洞就鑽有便宜就佔，那我們還能期待這樣的教育機構能教出什麼正直有品格的下一代？

（作者為公立高中教師，台中市民）

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