社論》一紙名為「和平協議」的降書

藍營倒果為因，不去譴責中國為侵略者，竟然把具有正當性的保家衛國義舉，貼上好戰的標籤，企圖販售所謂和平協議的假貨。（資料照）

台灣的政治天空最近瀰漫一股狂熱的親中氛圍，兩岸和平協議的拋出，加上一些台灣好戰、中國愛好和平等似是而非的言論，似乎在合理化中國對台灣的粗暴打壓，不僅降低國人的危機意識，更造成國際社會的誤解，將使得台灣面對中國威脅的情勢日趨險峻。此股親中熱潮湧現，動機絕不單純，顯然意圖造成台灣在中國武力犯台時陷入孤立無援的困境；對台灣而言，這是威脅民主與生存的一大警訊。

活化民主的最主要機制乃是定期改選。選民透過定期選舉考核現任執政者，若是政績令人滿意，則以選票賦予連任的合法性與正當性；相對的，若是對執政者的政策、績效，或道德操守有所質疑，亦可用選票淘汰之，另擇心目中的理想人選與政黨。如此可以避免執政者的墮落與貪戀權位，可說是政治生態的良性循環。此外，民主選舉亦可凝聚團結意識，強化對主權的認同，形成生命共同體。然而，對於外有強權覬覦，內有呼應敵人的危機社會台灣，部分持有不同意見者，其立場與動機顯然並非站在台灣的整體利益設想，而是發乎一種中華民族的懷想。由是可知，台灣的民主選舉，既是為了解決認同台灣者的人民內部矛盾，但亦凸顯不同國家認同之爭的敵我矛盾，因此若是親中政黨執政，台灣可能被迫毀棄民主自由，投向專制中國的虎口。台灣二十多年的民主改革看似成果可觀，其實有其極為脆弱的一面，九合一選舉便將此種敵我矛盾的本質充分凸顯。故而，藍營勝選之後，親中氛圍更加瀰漫，無論政治或經貿層面，種種討好中國的言論，紛紛出籠，蔚為流行。其中投降式的主張更受到特定媒體政客操作，意欲壓倒堅持台灣主權，為和平一戰的真正民意，彷彿在為中國的併台野心製造輿論。

日來有關和平協議的爭論，便是一個焦點案例。近來，國民黨由於錯誤解讀九合一選舉的勝利，以為九二共識的主張獲得多數民眾支持，因此親中言論更露骨，不斷加碼，例如近日國民黨有意參選下屆總統者拋出和平協議，並且瘋狂攻擊表達捍衛台灣主權決心的民進黨政府。其荒誕絕倫之處在於，連蘇院長在立法院備詢時強調，「就算只有一支掃把，我也會跟敵人周旋到底！」明顯在宣示保護國家的決心，這麼簡單的話語都要假裝聽不懂，刻意扭曲為民進黨政府要用掃把來對抗中國的入侵，甚至集全黨之力大加撻伐。非僅如此，藍營更是倒果為因，不去譴責中國為侵略者，竟然把具有正當性的保家衛國義舉，貼上好戰的標籤，企圖販售所謂和平協議的假貨。

其實，和平協議對於台灣而言，絕不可行。其一，和平協議並不具備「維也納條約法公約」中的國際法約束力，而是旨在解決一國之內兩個政府的衝突，因此和平協議簽訂的前提乃是兩岸同屬一中，雙方有意結束國共內戰狀態。但是，國共內戰在一九四九年已經結束，彼時蔣介石政權成為接管台灣的流亡政府，然而此一外來政權的歷史更在台灣民主化與本土化之後正式終結了。因此，此刻若真心追求兩岸和平，要簽的也是具有國與國性質的和平條約，而非國內法的和平協議。其次，和平協議固然以和平為名，但要能有效執行，關鍵在於必須擁有對等武力的恐怖平衡，亦即若具有野心的一方不守承諾時，另一方具有赴之一戰的能力與決心，能讓和平破壞者付出慘痛代價，方可發揮遏阻侵略者的效果。如果依據藍營的主張，台灣不能擁有捍衛主權的國防力量與勇氣，加上中國不放棄武力犯台，以及強調「統一」的必要性，則和平協議的簽訂無異替中國的侵略消除反抗與障礙，並未能帶來和平與繁榮，確實保障台灣的安全。

近日，親中政客頻頻發出看衰台灣的奇談怪論，例如「台灣撐不過兩天」、「台灣是強盜，中國是警察」、「兩岸一家親」或者「九二共識是定海神針」、兩岸「你儂我儂」等，在在將企圖武力併台的中共政權妝扮成和平使者與經濟的救世主；而主張捍衛主權與和平的本土政權則被醜化為好戰份子、麻煩製造者，刻意形塑台灣必須「打不還手、罵不還口」，任由中國欺凌，委曲求全，方可求得一紙名為「和平協議」的降書。屆時，台灣人民就將墜入悲劇沉淪的劫難了。

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