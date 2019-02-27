自由廣場》學測級分必須重訂

◎ 溫順德

學測成績日昨出爐，為了舒緩學習壓力，今年改為自由選考，校系最多採計四科，然試題鑑別度失當，致高分群人數驟增，加以考科數目變少，學生選考擅長科目，同級分比例亦增加，第二階段超額人數，勢較往年大幅攀升，甄試壓力反形擴大。

學測計分採級分制，考生各科原始分數，轉為模糊化的級分，擺脫分分計較窠臼，原為立意良善制度，但若試題難易不定，甚至因鑑別度不足，分數出現集中現象，甄選效度即受質疑。檢視今年學測成績，數學科滿級分倍增，自然科成長千餘人，社會科卻幾乎腰斬；國文科頂標與前標，竟然同為十三級分，頂標門檻形同虛設，檢定意義更形蕩然。

除命題信度的衝擊，校系採計科目減少，頂大申請入學篩選，超額人數勢必增加。以台大醫學系為例，今年招五十名新生，採計國英數自四科，原預計一百人甄試，然檢視成績統計表，四科六十級分考生，竟達五百九十五人，若四百位考生報名，甄試壓力豈不爆表？超額考生進入複試，落榜機率益形增加，不僅浪費社會資源，更是重創學生自信。

八十四年學測開辦，當時甄選名額極少，各科滿分為十級分，足以應付篩選所需；到了八十八年以後，甄選名額日益擴增，為了滿足篩選需求，滿分增為十五級分。而今學測改為選考，校系至多採計四科，級分量尺必須更細；學測改為二十級分，方能解決超額問題，大考中心責無旁貸。

（作者為高中校長，台中市民）

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