自由廣場》（林保華專欄）敵人已在國內！

新任國安會副秘書長葉國興在受訪時說：「當前國內外情勢嚴峻，敵人已在國內！」不論台灣未來前途如何，民進黨能否力挽狂瀾，這句話都將成為台灣國安的經典名言。

最近習近平主導的台海兩邊關係緊繃，便於國民黨操作簽署「和平協議」。因此共軍來犯，台灣能堅持多久成為話題。親共人士渲染台灣無法抵抗，合理化早早簽訂和平協議，乃至投降；國防部自然強調抵抗能力來維持國人信心。然而這些都是紙上談兵，我最關切的是，一旦共軍來犯，擔負保衛國家的國軍內部、執掌公權力的政府內部，有多少人因為早被中共收買而宣佈倒戈，導致台灣內部混亂而瓦解。

國共內戰最後關鍵的三大戰役，平津會戰是國軍的華北剿匪總司令傅作義倒戈；遼西會戰與徐蚌會戰，也因為若干環節有將領「起義」而出現空檔，整個部署就被撕裂。查不出身邊的匪諜，再好的部署最後都泡湯。

馬英九八年開門揖盜，就是在給共匪製造機會潛入台灣的各個部門。不要說政府部門，連社會基層都有了他們的樁腳。即使經濟活動，台灣人的「人頭」也被中共借走，只等中共入侵交貨給他們。中共也不會放過獨派；用激進口號挑撥離間，在本土派製造分裂與分化台美關係，都是中共的重要目標。堡壘最容易從內部攻破，就是列寧的名言，他創立了全世界第一個共產國家。

台灣已經成為被白蟻蛀空的房子，如果不趕緊維修，很快就要倒塌。而要維修，必須消滅白蟻！過去國民黨打不過中共，包括諜戰。民進黨沒有這方面經驗，但是起碼要有敵情觀念，才會去做部署。否則按照中共的術語：將來腦袋掉了都不知道是怎麼掉的。

《毛澤東選集》第一篇文章的第一句話就是：「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題。中國過去一切革命鬥爭成效甚少，其基本原因就是因為不能團結真正的朋友，以攻擊真正的敵人。」蔣介石清黨後，毛澤東就一直把國民黨當作主要敵人，即使日本入侵的八年也是如此。到了文革的一九六八年，毛澤東還說文革「是中國共產黨及其領導下的廣大革命人民群眾和國民黨反動派長期鬥爭的繼續」。

怎樣清除內奸，尤其要害部門的內奸，是刻不容緩的任務。民進黨知道當年周恩來親自領導，甚至帶隊的「鋤奸隊」嗎？我們當然不能除奸擴大化，要講證據，循法治，但必須迅速修改不合時宜的法律。目前的主要危險是面對台灣面臨的紅色恐怖熟視無睹，而且有人打著「民主包容」與「言論自由」的旗號為匪張目，伸展他們的銳勢力，如果我們再不反制，它將毀滅台灣的民主自由。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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