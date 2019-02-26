社論》從葉國興出任國安會副秘書長說起

上週在熱鬧的政壇新聞中，最大的亮點，應是蔡英文總統任命葉國興為國家安全會議副秘書長。這一人事案廣受矚目，不僅學養、能力、實績俱佳的「智多星」葉國興，淡出政壇已經多年，與蔡英文「過去十七年沒有單獨說過一句話」，且他受訪時坦言：「當前國內外情勢嚴峻，敵人已在國內！台灣正面臨嚴厲的挑戰。」

國安會屬「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，是總統最重要的智囊，具體負責「國防、外交、兩岸關係及國家重大變故之相關事項」。按制度，總統透過國安會與行政院等政軍部門互動，國安會因此是國家大政的分析研究與指揮協調機構。可以說，總統要幹得稱職，找一群能人高士為國安幕僚，做好總統職務所需的雷達、觸角和腦袋功能，是最基本的要件。

回顧台灣總統直選以來，李登輝是公認表現最稱職的總統。究其根源，不僅個人深厚的學養、修為及歷練，造就卓越的領導能力與魅力，也在於他有優秀的國安團隊襄助。正因如此，李登輝帶領台灣告別威權、落實民主自由，且在面對中國凌厲的文攻武嚇及亞洲金融危機震撼時，堅強有力回應，國家社會轉危為安。

李登輝的國安團隊，成員不僅有軍事幹才、戰略高手、外交老成，甚至還有老共產黨員。箇中道理，應在於李登輝深知，台灣總統必與中國交手，身邊須有對中共瞭若指掌的高人策士。另外，即使延攬學者專家，也是重經驗實力甚於學歷，絕不蛋頭。必須強調，李登輝的智囊，不只國安會成員，即使他最內行的財經，他也禮聘梁國樹等專家群集思廣益，共謀大計。

令人遺憾的是，李登輝之後，國安會的組織和功能在陳水扁總統任內初期，還算有模有樣，其後就江河日下。到後來，國安會委員可有可無，組成離離落落，加上主政者在自己的鏡子或同溫層找人，竟演變成蛋頭學者群聚，不但與國安大局或民間現實脫節，研訂策略想定閉門造車，國安會功能因此式微，甚至系統崩壞，以致招致「把『軍機處』搞成『翰林院』」的譏評。

更令人憂心忡忡的，多年來國安會功能弱化的過程，正是中國野心崛起、併吞台灣使力最甚的時候。在此期間，中國對台灣內部全面滲透，政界、媒體、教育學界、意見領袖、社會機構、基層組織無一倖免，所形成的同路人網路，甚至透過假新聞左右選舉，相較它在西方社會被揭發的「銳實力」，著力更深，因為台灣是它首要併吞對象。「敵人已在國內」，如實地說出今日台灣所面臨的挑戰，敵人正千方百計企圖從內部打敗台灣。

情勢極其嚴重。事實上，近年五星旗滿街跑、中國國歌處處聞、中國統戰人馬前來橫行無阻，加上我退休將領「赴京」聽訓、黨國高官與共產黨高幹把酒言歡，種種錯亂敵我關係的怪象早令許多國人不滿，完全執政的民進黨對此幾毫無反制作為。尤有甚者，九合一選舉後，「九二共識」、「兩岸一家親」、「兩岸和平協議」的狂潮既起，關切台灣前途的公眾不免擔憂，明年大選中國國民黨班師回朝，台灣淪為一中之下「一國兩制」的危機有可能惡夢成真。

就此而言，蔡英文在元旦談話提出面對中國要設「三道防護網」，分從民生、資訊、民主層面守護國家主權，只是最起碼的宣示，如今繼之以充實強化國安團隊，為時不晚。必須強調，在守護台灣方面，完全執政的民進黨不容怠惰妥協，憂讒畏譏，遇難輒止。有如國人所見，在傳出打算管制退休高官與退將前往中國、為「兩岸和平協議」設雙公投門檻、限制地方首長與中國經貿交流，甚至蘇揆引邱吉爾之言呼籲台灣人「絕不投降」，都遭部分政媒嚴厲批判為「踐踏民意」、「玩弄公投」、「限縮公民權利」、「別人的囝仔死袂了」。

這其實更印證了「敵人已在國內」。《紐約時報》專欄作家布魯克斯（David Brooks）近日撰文指出，當中國變成了二十一世紀的生存威脅，美國人不分黨派就團結起來︰共和黨籍彭斯副總統與宣布參選總統的民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）、國會議長裴洛西與共和黨人、保守派與自由派政策專家，一談到對付中國，所見竟然略同。面對中國，台灣顯然需要師法這一「美國模式」。

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