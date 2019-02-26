自由廣場》與鄭秀玲教授談農業現場

◎ 黃如輝

拜讀鄭秀玲教授投書「從奇異果和面膜談產銷平台」一文，提到「小農生產成本高、傳統外銷觀念與做法及農產品品質與數量不穩定等問題」，其實台灣農業生產環境正面臨老農逐漸退場，而青農緩步接續上場的局面。

老農與青農之間的文化背景不同，生產模式與運作也不同，筆者偶然機會參加一場生菜村機械採收觀摩會，聽到兩位老農友的對話，一說不實用，比人工採的還慢；另一位回說我們還要採幾年？兩個老農的對話，已經不單是農產品外銷或內銷問題，而是農業「人」的相關政策亟待重新思索的問題。

再者，筆者最近參觀將軍區一位青農的蘆筍溫室，兄弟兩人共同照顧近一甲的溫室與戶外蘆筍田，提到因為農業人口老化與僱工困難，每到要將蘆筍老桿從田間移出，就覺得非常耗費體力、時間，加上這工作農機無法完全替代，因此兄弟希望透過農改場宣導，用自己的蘆筍田辦理觀摩活動，來推廣省時省工的農法，為產銷班農友解決問題。我在兩兄弟身上看到台灣農業的希望。

筆者舉這兩個例子，都是農業現場的狀況。農業問題核心仍是農民，政府提供的農業產銷平台，除了應鼓勵青農善用平台，接觸、了解外銷市場的模式與國際農業運作模式，產官學也應利用這平台來改善、進化當前一些農作物的生產模式。相信以台灣青年農民的活潑動力，前景可期。

（作者為勞工，嘉義縣民）

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