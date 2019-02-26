自由廣場》美國國務卿挺台發言 談帛琉納入國旅補助

◎ 黃天麟

正當北京在「太平洋島國論壇」（PIF）使力說服PIF接受北京當局為代表台灣人民的合法政府時，美國國務卿龐皮歐十九日在第十九屆「密克羅尼西亞地區總統峰會」（MPS）致詞，除了表示台灣的南太平洋友邦帛琉、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯與美國共享對民主和開放社會的價值，還特別提到「台灣是民主的成功故事，可靠的夥伴，世界上一股良善的力量」，並引述美國副總統彭斯的談話指出，「美方尊重並支持各位持續支持台灣所做的決定」。

MPS（本月）二十日在帛琉召開，為期兩天，龐皮歐此舉旨在對南太平洋國家重申與台灣維持邦交的價值，他可能也在提醒其中或許正考慮「遠離」台灣的國家。我們在此，除對龐皮歐對台堅定的支持、關心表示深深的感謝之外，也要自我奮發，切記「人必自助而後人助」之先賢名言，對南太國家展示我方維持、鞏固邦交的誠意及必要的協助，如帛琉為了邦交正受中國縮減陸客之威脅急需我方伸出援手。

帛琉是離我國最近的南太平洋島國，總面積四六六平方公里，人口約兩萬，以其幅員規模所能接納之適正遊客至為有限，是我國絕對可以協助其觀光產業的一個國家。帛琉總統雷蒙傑索去年底亦來台進行國是訪問，展示對台之倚重。顯然促進國人到帛琉觀光是我國不可迴避的外交責任，也是以二三○○萬人口、國民人均所得年二萬五千美元的台灣言，絕對可以辦得到的外交策略。增加航班是辦法之一，但若乘客不多，航空公司恐難為繼，解決的方法應是增闢「松山—帛琉」及「小港—帛琉」航線，方便國人做帛琉之遊，進而亦能促成「日（韓）—台北（高雄）—帛琉」的黃金旅遊路線。若能「視為國內旅遊」適用「國旅補助」效果更佳。此種補助遠比補助「高雄旅遊」更具意義。

現在高雄因為「國旅補助」飯店住房率已衝到九成，有些旅館房價飆到八千元一晚，比過去二、三千元貴了幾倍，此種「國旅補助」無異錦上添花，浪費公帑。

我們也希望上述促進「台帛」邦交的措施能擴大到馬紹爾群島等其他南太國家。馬紹爾同樣是一小島，離台灣不算遠，值此北京力誘這些南太島國排斥台灣建立邦交之際，我們誠摯希望外交部、交通部認真考慮趁中國霸凌我國之時，關閉「松山—中國」的航線，開闢「松山—南太島國」航線，並視為「國內旅遊」予以「國旅補助」，鞏固南太平洋諸國之邦交（請參閱拙文「反擊中國霸凌的必殺技」二月十二日自由廣場）。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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