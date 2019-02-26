自由廣場》蔡英文不再「輸輸去」 讓我們繼續看下去

◎ 宋醇誼

媒體報導「兩岸政策協會」民調結果，明年總統大選如果國民黨由朱立倫代表出征，對上現任總統蔡英文、現任台北市長柯文哲，三人的支持度「都在誤差值之內」，意思是目前三個人不相上下。

由於這份調查結果，和這陣子以來蔡英文「一面倒的輸輸去」很不一樣，我好奇的google「兩岸政策協會」到底是何方神聖？結果，官網上顯示，該協會成員以綠營為主，但「高級顧問」也有蘇起這名藍軍，國民黨的陳學聖也名列「顧問」，加上理事長童振源教授形象不算差，因此推測不至於綠得太過火，背離民調專業太遠。

也因為如此，這個民調結果就有參考的意義：先前「蔡英文輸輸去」的民調是被操作出來的？誰在操作？或者是蔡英文的執政成績與個人形象出現逆轉？為什麼？再者，如果大選民調出現這麼大變化，那麼對各政黨初選階段民調採計比例的爭議會造成什麼影響？實在有趣！

最後，也希望網友們合力整理、評選「值得信賴的民調機構排行榜」，別讓政治黑手假借民調操弄新聞與選舉一再得逞。

（作者任職金融服務業，新北市民）

賴神應挺小英

◎ 陳和文

看到網路媒體報導，兩岸政策協會民調顯示，蔡英文支持度大幅提升，追平朱立倫，甚至與柯文哲、韓國瑜相差不到二個百分點，顯見蔡總統於去年九合一選戰後，努力改變親民作風，改革步調及政策提出更為縝密，已讓民眾有感。如果能加強傾聽民意，民調一定會持續攀升。

小英因進行軍公教年改、司法改革、促進轉型正義等，都是前人無法完成的重大工程，人民也逐漸能體諒過渡時期引發的陣痛，接受度已愈來愈高。重要的是，蔡總統確保台灣主權獨立，不受中國壓迫的意志相當堅強，應可為連任加分。

部分獨派大老及人士有擁賴清德聲音，於民主政治無可厚非，但筆者認為，以蔡總統民調直線式爬升，政策的推動愈來愈上軌道，況民進黨已無分裂的本錢，由蔡總統續任領航改革的總舵手，對民進黨最有利，賴神應三思而後行。

（作者為公務員，新北市民）

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