自由廣場》和平協議與政治攻防

◎ 陳國雄

在政治上，即使你的理由正確，也需要以適當的態度來說服人民接受。切忌自以為是，人民不會因此就跟著你走。

關於國民黨拋出兩岸簽訂和平協議的問題，執政的民進黨總是採取反對立場，雖然理由正當，但應對的態度錯誤，很容易讓民眾誤認為民進黨就是敵視中國，故意製造台海緊張。為避免這種負面印象，民進黨應當以善意態度予以回應，兩岸基於「相互尊重主權、彼此平等互惠」的基礎，樂意進行協商簽訂和平協議，和平的大門永遠敞開。

我們當然知道，即使和中國簽訂和平協議，中國也不會遵守協議內容，對台灣毫無保障可言。但是我們更知道，如果雙方要簽訂和平協議，中國一定會逼迫台灣接受「一個中國原則、兩岸同屬一中、一國兩制」等先決條件，在進行先期放話過程中，就可以凸顯中國的鴨霸態度，如果台灣不投降、不成為中國的一部分，則一切免談。民進黨應當以凸顯中國的鴨霸態度，來讓台灣人民更了解國民黨的投降心態，如此才能夠贏取民心。

當然，如果台灣真的要和中國簽訂和平協議，美國為了顧忌台灣的親中立場將會倒向中國，為了防止高科技武器的機密洩漏給中國，美國將不再繼續出售武器給台灣。如此一來，台灣國防力量將難以繼續提升，會漸漸處於相對更弱的不利情勢，未來更容易遭受中國逼降的處境。為了防止這種惡果，執政黨在呼應兩岸簽訂和平協議的政治放話之前，應當透過管道向美國政府說明，這項政治攻防乃是為了破解國民黨勾結共產黨的統戰伎倆，不會假戲真做。

（作者專研國家安全戰略，台中市民）

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