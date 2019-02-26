自由廣場》當兵？ 柯文哲一年前這麼說…

◎ 張睿芃

台北市長柯文哲赴以色列訪問時，稱讚以色列將教育、國防、產業三合一，不像台灣未如此作為，導致當兵在「浪費時間」。對此，國防部長嚴德發週一回應，「我希望柯市長能夠多了解國軍現況」，國軍現已進步到國防、教育與產業結合，並推動募兵制政策。

個人認為柯文哲的發言實在不當！身為一個首都市長，怎麼隨意在國外訪問時批評自己國家「當兵浪費時間」？尤其在以色列，如果以色列媒體大力報導他的這句話，豈不是讓台灣成為笑話？丟臉丟到中東？

不過柯市長的發言卻無形中替國防部打了一個很好的廣告，剛好讓年輕人藉這個機會了解，原來國軍現已進步到國防、教育與產業結合，並推動募兵制政策。

其實柯文哲講話一向都不太經過考慮，看看去年他是怎麼說的！去年一月二十二日柯文哲到宜蘭金六結營區，與北市籍的役男共進午餐時說，他當兵時參加過兩次重大演習，部隊訓練讓他學習如何面對壓力，這對後來職場都有正面的助益。他還勉勵役男珍惜四個月服役時間，好好學習，虛心接受訓練，體驗軍中生活，為未來邁入社會奠定良好基礎。柯文哲還強調，「軍隊是國家的命脈」，他要向捍衛國土安全的國軍弟兄姊妹們，致上最崇高的敬意（https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2319678）。怎麼才經過一年時間，卻變成「當兵在浪費時間」？

丟臉丟到國外，還自己打臉自己，對照前幾天他質疑若解放軍攻台國軍「撐得過兩天嗎」？不只令人啼笑皆非，還讓人搖頭嘆息！

（作者為家庭主婦，新北市民）

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