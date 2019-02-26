自由廣場》一名少校對失敗主義的質疑

◎ 林疋愔

日前台北市長柯文哲質疑共軍若打來，國軍能否撐得過兩天？甚至褒獎以色列將教育、國防、產業三合一，是一個比較有效率、有腦袋的國家，大放厥詞認為在台灣「當兵是浪費時間」，顯見柯市長對國際現勢及我國國防政策完全不了解。

國軍推動募兵制以來，目前已有二七七所高中職簽訂國防培育班，還有一二八所大學簽訂大學儲備軍官訓練團（ROTC），人才從學校進到國軍後，也有終身學習策略聯盟，讓官兵培養第二專長。目前已與交大、政大、台師大等卅三所大學簽約，學校老師可以到軍中上課，北中南東外島都有。軍中的飛行、航海、軍醫、資安、化工等專長，均可跟民間接軌。而中科院研發替代役，是培育產業鏈人才，回到社會或產業界都有很好的成就。

國防部長嚴德發十九日出席立法院總質詢時有句話說得好：「時間不能量化、自己的國家自己救！」戰場環境瞬息萬變，誰都無法精準預測，重點是我們有信心，更有決心奮戰到底。

反觀中國大陸，美中貿易戰當下產業重創，資金外逃；世界多個國家更提升對中國網路攻擊的警戒；新疆人權問題可能衍生的恐怖攻擊，複雜地緣政治下的中印巴關係隨時可能爆發區域衝突……堪稱內憂外患，自顧不暇，此所以美國智庫研究員易思安（Ian Easton）認為中共對台灣的「登島作戰」，將面臨諸多困難與挑戰，要排除多國強大的海空軍反介入是不容易的，更何況還可能引發中印邊防戰爭，爆發新疆、西藏獨立運動……中共真敢渡海侵台？撐得住嗎？

（作者現職陸軍少校，桃園市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/