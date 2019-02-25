鏗鏘集》以和平之名接受併吞

四十年前，美國與中國關係正常化，承認北京是代表中國的唯一合法政權，對中國所堅持的所謂「台灣問題」，美國強調兩個基本原則：「問題」應以和平方式「解決」；任何一方都不能片面改變現狀。

在關係調整初期，美國官員常口誤，把和平「解決」（resolution） 說成和平「統一」（unification） ，一字之差，影響台灣命運的選擇。當年台灣媒體（都姓黨）駐華府同業就忙於找機會要求澄清；這兩條紅線到現在仍有效。

美國畫的紅線，並未反對「兩岸」以和平方式達成的解決方案。以當年環境而言，雖然美國官員有人估計蔣經國很快會歸降中國，但美國重點在讓台灣對問題解決方案擁有「否決權」，不受強行併吞。

現在美國政策未變，而在國民黨的徒子徒孫卻自己叛逆。連戰落選不甘心，跑去找胡錦濤，接受一個中國謀和平協議，馬家班以虛構「九二共識」接受「一個中國」，現在想選總統的白主席加碼，如果當選要與對岸簽「和平協議」。

喊這個口號的都是老Ｋ黨，他們正與老共搞陽謀，要避過美國紅線，與老共雙方同意「改變現狀」，把台灣併入中國，因此，維護台灣獨立自主的責任，便落在選民的頭上：拒絕紅色同路人執政，台灣才能免於被併吞。

白主席會演戲，一提及蔣經國，萬金油便發作，號稱準備了三十年，現在要坐轎了，卻背叛蔣經國，他的心態、誠信、邏輯、忠誠，跟那個把台灣比成強盜，中國是警察的大白目不相上下。

白目把國際問題簡化為婚姻關係，白主席愛胡扯歷史，把美、中、台比為劉、關、張「桃園三結義」。三兄弟既結義，怎麼兩人要簽「和平協議」？那是以和平之名接受併吞的降書！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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