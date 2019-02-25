自由廣場》可惜了「習近平小熊維尼」

◎ 李惠如

還願遊戲因為使用的符咒印章，篆寫「習近平小熊維尼」，引發議論。香港投資商甚至取消投資，還要求賠償。若是在台灣，小熊維尼改成是蔡小英，這團隊大概會被當成有創意的台青，甚至我相信蔡總統若知道台灣的青年團隊製作這麼優秀的遊戲，也可能幫忙推廣。

文化差異的不同，引發的討論方向大相逕庭。赤燭團隊被香港投資商做了最嚴重的處罰，撤資。這對一家新創公司而言，真的是極度受創的打擊。

若中國希望讓台灣民眾相信，兩岸未來能愉快的相處，而不是高壓的統治台灣。這個事件，反而應該是非常好的時機—習大大既然讓遊戲公司團隊如此「看重」，沒寫蔡英文或這次出來幫腔的陳其邁，反而頑皮地寫著「習近平小熊維尼」，是不是可以出來說已經接受製作團隊的道歉及修正，但希望下次不要做成符咒印章。如果習主席能展現如此大器的肚量，一定會被台灣人民肯定，甚至全世界的媒體，都會對中國領導人的改變感到訝異，進而正面報導。

很可惜的是，這樣可愛的政治人物，大概只限台灣生產製造，中國還學不來！

（作者為寢具自營商，桃園市民）

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