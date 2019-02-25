自由廣場》想起「滿級分寶貝」

◎ 鍾佑煖

拜資訊多元化及網路平台的發達，讓不少人開始反思過往教育與傳媒之間的相應關係是否適切 。包含近期不少學生串聯的「終結放榜新聞」，打破多年習慣以「滿級分」、「學霸」等文宣來做為學校公關與招生的傳統。

這令人聯想到，因為報導過於強調「滿級分」而造成的憾事： 其一是2017年建中生冒名頂替考上台大醫科同學受訪；其二則是曾因大學升學考以滿級分的女學生，而被媒體冠上「滿級分寶貝」，但因揭露自身感情經歷，初以文壇新人身分卻不幸以自殺終結生命。

這兩件事看似有某些共通點，都是以學科考試成績而受到矚目，而且貌似以天之驕子（女）之姿正要邁向「人生勝利組」的入場券，但卻因背後不堪之原因而令人扼腕。為何看似前途光明的孩子會以如此激烈的手段來抗議或嘲諷這個社會強加給他們的無形枷鎖？

過去社會把對「成功」的想像，定義在「取得好成績」的框架裡，就算學生另有興趣或志向，也會因此失去選擇的自由，扼殺了多元自我實現的可能。

事實上，學生一旦被貼上「優等生」、「學霸」的標籤，不僅學習的選擇可能受限，如果因放榜新聞登上媒體，日後生活也可能宛如公眾人物，持續受到追蹤與關注，承受未曾預期的過大壓力。

另外，對於城鄉差距的競逐招生，背後也牽涉到更多層面對於私校及補習班業者的惡質紛纋。

已故女作家其著作《房思琪的初戀樂園》中，即以尖銳且沉痛的文筆控訴著當著標籤化的「資優生」。當一個會念書考試的孩子身上，背負的學業期待與期望壓過了身為還在探索自我的需求時，正一如迷途羔羊般，危險及無助。

每到高中或大學放榜，總是幾家歡樂幾家愁的場面。身為家人或親朋好友，除了關心學子的考試成績、外表或學業表現外，更應該多加關注且予以情感支援，以避免此類憾事再度重演。

（作者為上班族，台中市民）

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