自由廣場》從奇異果和面膜談產銷平台

◎ 鄭秀玲

九合一選舉後，中央執政當局及當選的縣市長都想要拚經濟，兩者本該密切合作，勤政愛民。但目前看來，檯面上的政治人物承諾的政見都還沒開始推動，就不分青紅皂白互相指責，實在不是人民之福！現在民進黨和國民黨都已分別在中央和地方執政了，誰在真正拚經濟，還是拚一黨之私的選舉利益，其實都將逃不過選民雪亮的眼睛。

日前農委會擬推出農產品外銷平台，幫助不懂外語和無國際行銷能力的小農把貨賣到全世界。這個立意良善且有國內外成功範例的政策，號稱要把貨賣出去的那位新任地方首長竟抨擊農委會腦袋瓜有問題，實在令人遺憾！

我農產品外銷主要面臨的挑戰包括：小農生產成本高、傳統外銷觀念與做法及農產品品質與數量不穩定等問題。農委會的做法是擬選定三十種主力品項，透過此平台來整合每個品項約有六百個農民團體和合作社，兩百個外銷業者及通路業者。而農委會則透過作物技術服務團專家，在產地辦理安全用藥教育講習與田間技術輔導，並協助改善蔬果採後處理及運銷冷鏈設施，建置大型蔬果理集貨場，確保符合目標國及台灣藥檢標準。並透過橫向串聯農委會各單位資源，並結合縣市政府、外貿協會及駐外單位，整合各項輔導措施及資源投入，透過平台提供完整產銷資訊、外銷輔導、獎勵及媒合措施，並排除各項外銷貿易障礙。除了繼續深耕既有的美國、日本和中國大陸等市場，並擬拓展中東國家及俄羅斯等新興市場，以增加農民收益。

建置這類外銷平台，不是我農委會首創的。國人常吃的奇異果，每一粒都貼有Zespri品牌標籤，這是一家紐西蘭奇異果國際行銷公司（Zespri International Limited）於1988年由紐西蘭政府協助成立的，用以整合原本各自出口的經營模式，集中並整併果農資源，改為單一出口的行銷模式。該公司從選育品種開始，到果園生產、包裝、冷藏、運輸、配售及廣告促銷等每個產銷環節都嚴加管理，使得紐西蘭奇異果成為全球奇異果市場的領導品牌。如今Zespri奇異果已行銷全世界七十多個國家，每年生產約一億箱的奇異果，全球市佔率約有三成，廣受各地消費者喜愛。

另一個成功案例是我外貿協會2016年成立「台灣美妝品牌行銷聯盟」，帶著具創新設計力、製造力和品牌力的上千優良面膜業者（大多數是中小企業）在全球征討，有的業者甚至已打敗國際品牌強敵。經過政府和民間中小企業的密切合作，整個面膜產業的國內外總產值已達三百億元。化妝品產業更是三年來持續快速成長的產業。

因此，我們呼籲各級政府首長應通力合作，腳踏實地為人民（尤其是資源較少的農民和中小企業）謀福利，才是可長可久的為政之道。

（作者為台灣大學經濟系教授）

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