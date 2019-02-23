自由廣場》從美國電影看台灣變遷

◎ 林正二

今年奧斯卡金像獎頒獎典禮將於二月廿四日舉行，以下擬從國際政治結構的三個不同時期，略述美國電影的推進過程及對台灣的影響。

一、冷戰時期（一九五○至一九六九年）：東西冷戰時期，美蘇克制得宜，未爆發全面性大戰，而美國戰後更是國力鼎盛、物豐民富。

在歌舞昇平的大環境下，此時期好萊塢電影以愛情與家庭倫理、歌舞、西部、歷史古裝等片為主。惟在這些以娛樂為主的影片底層，仍可看到好萊塢電影隨著美國國力的擴展，所欲傳達的西方個人主義及民主、正義理念，如反壓迫、反權威等精神，或是追求理想、護衛個人與團體權益等。

五、六十年代的好萊塢，透過「養子不教誰之過」、「岸上風雲」、「梅岡城故事」等家庭倫理與社會寫實片，成功地傳達上述理念，在台灣知識青年心中，播下建構民主、多元社會的種子。

二、和平低盪—談判代替對抗時期（一九七○至一九八九年）：此時期美國受越戰影響，美國社會反戰聲浪高漲，學潮與社會運動蓬勃開展。在西方文明面臨嚴重挑戰下，此時期有不少自我省思、批判美國社會與國家主義的作品如「越戰獵鹿人」、「計程車司機」、「午夜牛郎」、「畢業生」、「現代啟示錄」等舉世震驚的好電影，對台灣社會與文化的自省有深遠影響。

台灣在七十年代遭逢退出聯合國、台美斷交等重大外交挫折，有識之士開始推展「黨外」運動，解凍了封閉已久、蓄勢待發的台灣社會力。隨著社會、校園運動與本土化政策的開展，以反映台灣社會現實為題材的新浪潮電影波瀾壯闊地展開，以台灣為主體的台灣意識也建立起來。

三、後冷戰全球化時期（一九九○年迄今）：九○年代蘇聯與東歐共產集團瓦解後，後冷戰國際權力結構的改變，啟動了影響力更深遠的全球化消費文化及數位時代的顛覆性文化。

此時期的好萊塢電影如「復仇者」、「駭客任務」、「星際大戰」等影片，著重聲光畫面、大場面的建構、暴力動作，充滿後現代的虛無主義，劇情較為單薄，所反映的是數位時代以語音圖像為主的零碎思考方式與無厘頭文化，打破了國家的文化界限。

九○年代後的台灣，受到美片與數位文化的影響以及社會結構的變遷與政黨的激烈對抗，台灣社會比八○年代更為狂亂、失序，社會價值更為扭曲，國家認同意識也更趨混亂，社會對抗與分裂亦更為強烈。

（作者為退休駐美外交人員）

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