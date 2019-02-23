自由廣場》米其林聯想

◎ 王慶寧

根據法新社報導指出，二○一九年最震撼美食界的新聞，莫過於自願退出米其林排行的法國三星級餐廳Le Suquet，今年又重登米其林的排行榜！

米其林評鑑餐廳的作法一向是神不知鬼不覺地登門造訪，讓各餐廳措手不及且備感壓力。也正因為壓力過大，Le Suquet的主廚布雷斯（Sebastien Bras）於二○一七年要求退出米其林，當時他正值四十五歲壯年！退出後，布雷斯每天既輕鬆又愉快地研發新餐點，沒想到今年竟意外地被米其林羅列於美食排行榜中！

這則新聞不禁讓人聯想到蘋果電腦創辦人賈伯斯：賈伯斯曾稱，離開蘋果後，是他個人創意最得以發揮的時期，而當時賈伯斯也已步入不惑之年！布雷斯和賈伯斯兩人的經歷，除了闡釋卸除壓力的束縛後，創意更能天馬行空地發揮之外，也反映出台灣太執著於「青春」的偏狹盲點，以致社會上充斥著「凡事要趁年輕」的迷思，影響所及，企業徵才或國家考試，更是常設下年齡的門檻，這無疑也是一種讓創意無法發揮的社會壓力！殊不知透過經驗的累積，人的創意更是能源源不絕地啟動與發揮！

根據神經科學家研究發現，大腦在經歷不同的經驗後，會重組神經的路徑，這個稱為「神經可塑性」（neuroplasticity）的革命性發現，推翻了以往認為人腦成年後就很難改變的舊有看法。

不只如此，前幾日的新聞也指出，有位年近九旬的企業家，因為堅持每日運動（包括日行萬步和一些重量訓練），透過健康檢查發現，他的自律神經的整體活性比其年僅四十六歲、但是作息不正常又不運動的兒子還活躍。自律神經的活性高，表示一個人的生命旺盛度高，所以這位企業家至今依然精神矍鑠、體態良好！

從社會層面上來看，台灣儘管面臨少子化的衝擊，但是只要社會上能摒除年紀的刻板印象，善用現有的人力大軍，依然有絕佳的人力資源可供運用。而在個人層面上，不管我們今年幾歲，永遠都還能追求新的夢想、實現新的目標！

（作者從事醫療資訊分析）

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