社論》被台灣自己出賣的台灣？

去年一一二四之後，藍綠聲勢易位，所謂的「兩岸和平協議」，又被從冷凍庫拿出來微波加溫。「和平」，乍聽之下誰不想要？但這兩個字在兩岸場域卻是個特殊的話術，台灣提倡「兩岸和平協議」的人，總是避談「和平」的北京定義，有意誤導聽眾。中國的理論刊物曾經論述：中國才是當今世界最大的民主國家！顯然，「民主」兩個字，中國的定義跟外面不一樣！兜售「兩岸和平協議」的人，必須負責地面對這樣的話術。

美中三公報與台灣關係法，「表明美國決定與中華人民共和國建交，是基於台灣前途將以和平方式決定這一期望」。美國嚴重關切任何非和平方式來決定台灣前途之舉，然而四十多年來中國依舊絕不承諾對台放棄使用武力，「以武逼統」且越演越烈。對老共，「和平」本來就是一個幌子，它的用途在於達到戰略目標，除此之外「和平」根本是假議題。相信老共的和平承諾，不是涉世未深就是別有用心。中國的和平話術，美國從尼克森走到川普，玩弄了四十年，台灣身在其中，兩蔣很清楚這個把戲，但現在的國民黨要人彷彿渾然不知。

認清北京對「和平」的特殊定義十分重要。所謂的「兩岸和平協議」，雙方的權利義務是不對等的。對老共而言：你對我有維護和平的義務，所以你要避免任何破壞和平的言行，一切都要對我的要求百依百順；但我對你沒有和平的責任，如果我對你動用武力一定是你的錯。小英政府拒絕出賣主權的「九二共識」，北京給予馬政府的「和平假象」立即歸零，不斷面對來自北京的壓力測試，便是一例。

陳明通說：北京的對台政策很清楚，就是統一，統一才有和平，誠哉斯言。不過，此話也只講出前半段。老共的對台論述，「和平統一」是專有名詞，「和平」一定要跟「統一」結合在一起，沒有單獨成立的「和平」。而「和平統一」，也絕不保證統一之後的和平。一九五一年「和平解放西藏」，揭開了武力鎮壓西藏的序幕，殷鑑不遠。易言之，老共的「和平統一」，無非是先用「和平」當作幌子把你併吞，然後用「非和平手段」把你鎮壓，「統一」是結果，「和平」只是手段。所以，老共的「和平」，不能幻想。

從中國內部來看，民運人士向來都是以和平方式要求政治改革。然而，那些民運人士，總是遭到老共的暴力鎮壓。零八憲章，低調到只有訴諸文字，但是發起人之一劉曉波卻被視為江洋大盜，即使獲頒諾貝爾和平獎，仍然被關押至死、屍骨無存。這說明了什麼？這說明了，真正的「和平」，不容於老共，因為「和平」的真正內涵，會拆解老共的話術，阻礙它的獨攬權力與霸權擴張。索羅斯所說的，「中國不僅只是專制政權，中國也是最富有、最強大以及科技最先進的國家，這使得習近平成為開放社會最危險的敵人」，而這一切都是在「和平共處」的話術下進行的。

近年來，習近平的數位極權統治之下，從上訪民眾、低端人口、網路酸民，到維權律師、企業大亨、影視紅星，只要違反政治正確馬上被鎮壓、被關押、被自殺，所謂的中國人不打中國人根本就是謊話，老共迫害中國人罄竹難書，對新疆、西藏等少數民族更是殺人不眨眼，孤懸海外的台灣一旦被中國併吞， 二二八的故事重新上演只是時間的問題。當年的二二八 ，國民黨主要是肅殺台灣菁英，萬一來個老共版的二二八，根據一九四九年以來的中國政治經驗，台灣將沒有一個人是局外人。偏偏，這就是「兩岸和平協議」的可能願景。

老共的「和平」話術，現在在台灣有另一個變種，即「政治零分、經濟一百分」，也就是，不談台灣主體價值，只談兩岸經濟連結。而事實上，兩岸經濟連結，其前提要件便是接受北京的「政治一百分」，飲鴆止渴吞下「兩岸同屬一個中國」，馬政府是過去完成式，韓流是現在進行式。如此這般，台灣未必發大財，但一中框架正式形成，台灣淪為北京的甕中之鱉，則是逃不掉的宿命。過去，有所謂「被出賣的台灣」；屆時，如果出現「被台灣自己出賣的台灣」，美國的期望、關切、協助恐將失去著力點。

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