社論》浦島太郎的奇幻之旅

韓國瑜在酒吧開直播稱：台灣鬼混二十多年，完全沒有進步。他舉自己為例，三十年前進新聞界，起薪四十五Ｋ，而今記者的起薪只有三十Ｋ，所以這幾十年來，台灣都在吃老本。

韓國瑜的現身說法，不禁令人想起浦島太郎的故事：浦島太郎跟著海龜去參觀龍宮，停留不到幾天便想回家，臨走前獲贈一個玉手箱，被囑咐不能打開那個玉手箱。上岸後，浦島太郎發現人事已非，原來龍宮幾天，卻是陸地幾百年。浦島太郎無可奈何，打開了那個玉手箱，於是年輕的浦島太郎變成近百的老人。

過去二十多年，正是台灣民主演進的關鍵年代，威權統治進步到主權在民，反攻大陸的神話化為烏有。威權體制附隨，因為民主浪潮，可以當選總統、市長，這就是民主的力量。離開台灣政治核心的浦島太郎，忽然因緣際會回來政治舞台，卻發現人事已非。事實上，選舉期間把高雄形容成又老又窮，也是浦島太郎不知今夕是何夕的話語。一一二四之後，浦島太郎不願意承認自己是政治老人，卻希望現實世界回到他的年輕時代。

二十多年來的時間概念，接近一九九六台灣總統直接民選算起。浦島太郎潛意識認為，台灣自從民主化之後「鬼混二十多年」。這種觀點，不知道是從「政治零分」還是「經濟一百分」來看的心得，但至少表現出他對二十多年來台灣的總體發展是不以為然的。不難想像，浦島太郎十分眷戀經國先生執政時期的政治控制、經濟成長，就像今天的對岸。只不過，二十多年來，全球化、台灣經濟轉型、中國大國崛起、數位通訊當道等新的發展，徹底改變了世界的面貌，浦島太郎的古老記憶已經回不去了。留下的，唯有「政治零分、經濟一百分」的威權時代思想活化石。

民主活力，怎能以「政治零分」輕予否定？誠然，二十多年來，從兩極對立的冷戰到全面覆蓋的全球化，曾經名列亞洲四小龍的台灣並非全球化的贏家。台商大舉西進，造就中國崛起，以及台灣的成長減緩。然而，台灣的科技產業，競爭力依舊可觀，也成為台灣經濟的驅動引擎。而且，在所得差距擴大的全球化副作用下，台灣民主的成功故事繼續述說，台灣成為自由開放印太的民主典範，軟實力也讓成長速度驚人的中國瞠乎其後。現在的台灣，對照數位集權統治的中國，絲毫不必懷抱失敗主義。全球化發展至今，台灣可以說是有得有失，要有危機意識也要自信應對。

浦島太郎，不是特定一個人而已，而是一個群類，馬英九、洪秀柱等都是拒絕以民意現實校正落伍思想的個案，目前最夯的非韓國瑜莫屬。面對浦島太郎的時空錯置，清醒的人都知道要冷靜看待，因為他的思維來自另一個時空。可是，浦島太郎的酒言酒語，竟然出動總統府兩位發言人嚴肅回應，回歸市政、喝醉的土包子不一而足。這些應該是市議員層次的發言，出諸總統府的名器，宛如三國演義的草船借箭，平白給對手十多萬支箭，這在政治博弈顯然是得不償失之舉。

浦島太郎的奇幻之旅，如果不當一回事來對待，沒有作用力與反作用力的相激，原本成就不了甚麼大事業。但若浦島太郎的任何言行，尤其是兩岸關係的突兀快語，每次都被府院黨、陸委會高規格回應，自然就拉抬了浦島太郎的政治層次，令其操盤者與支持者更加覺得二○二○可以想像，一如柯文哲的奇幻之旅，最大的動能來自作用力與反作用力的相互作用。

二○二○，蔡英文總統當仁不讓，其所面對的競爭格局，一是國民黨四個太陽的正規軍，由於內鬥內行可能減損競爭力，二是柯、韓乃至北京的非正規軍，他們的戰術靈活往往讓朝野正規軍陷入被動。ＡＩＴ公開表示不支持獨立公投，可能某種程度解除了蔡總統的內憂，不過從去年一一二四的選舉結果來看，非正規軍可能才是二○二○真正的變數。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/