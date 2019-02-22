自由廣場》漂亮的牆頭草

◎ 吳至祥

行政院為爭論不休的「同性婚姻專法」正名，從本法草案的內涵來看，至少這是株漂亮的牆頭草，兩邊都討了巧。去年九合一大選合併公投，其中的同性婚姻公投案過關：「以民法婚姻以外形式保障同性二人經營共同生活權益」、「民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」獲多數民意認同，但明眼人一看，再去對照草案的條文，真不知該慶幸還是感嘆，院方的確「沒有違背」公投結果，不多也不少。

以心理工作者的觀點來看，草案算是爭取到彩虹朋友們的權益，但是除了法律條文，政府部門不能迴避更重要的課題：去汙名化與實質平等。

婚姻與家庭原先只是個概念，隨著時代變遷面臨挑戰，每個人心中都懷抱有對完美家庭的想像，正如同婚姻所帶給人們的浪漫憧憬，但筆者所遇見的彩虹朋友們，不是對原生家庭及對看見的婚姻失望，就是懼於踏入其中，為什麼呢？

美國社會學家艾文高夫曼（Erving Goffman）在其著作《汙名：管理受損身分的筆記》中指出，被汙名化的人，必須不斷努力去適應自己不穩定的身分認同，其自我形象始終對抗著別人強加在他們身上的形象，心理師在工作時，往往深曉個案處於負向社會氛圍中，那種無以名狀之痛苦，而盡力去支持和接納，同時提醒自己，人人都可能成為蒙受汙名者，也可能成為施加汙名的共犯。

七四八號解釋施行法草案的公布，對彩虹朋友是種鼓舞，但藏身在法律條文後面的，是社會中更深不可測的汙名、迷思與恐懼。美國精神醫學學會於二○一一年，呼籲全世界，致力於去除其本國對同性戀的汙名與刑罰。我國法律條文繼精神醫學之後，快馬加鞭地趕了上來，但面對汙名化與性別友善環境，需要所有人一同對抗與營造，才不愧對我享譽人權國度之美名。

（作者為心理工作者）

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