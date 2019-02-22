自由廣場》他醉了你也跟著醉？

◎ 張世賢

總統府發言人黃重諺，以「喝醉的土包子」隱喻酒後胡亂直播的韓國瑜，被藍色政媒大作文章。黃重諺這番言語，既失發言人的高度，又被藍營抓住機會模糊焦點，無法讓民眾看清韓國瑜上任以後總是胡言亂語、譁眾取寵、不正經做事的真相，實在多此一舉。

紅藍合流的網軍在九合一讓台灣大變天，食髓知味的藍營開始集結在兩個「韓天」電視台，日夜不斷的造神，在已經庸俗化、淺薄化的台灣社會產生了一些效果，韓國瑜儼然成為藍營炙手可熱的新領袖，那種唱作俱佳的呼風喚雨，不禁令人有希特勒再世的感覺，不知會給台灣帶來怎樣的禍害？

這是網路科技在政治領域造成的新問題，或許執政黨的相關負責官員對此十分懊惱，又不可能整天跟在那些媒體後面，就其可笑的內容一一駁斥，一旦抓到了韓國瑜明顯離譜的表現，就帶著隱忍許久後的情緒加以反擊，但也不知不覺跳到了「韓流」故意製造的陷阱裡，無益推進政務。

筆者建議府院黨各級組織，要徹底革除黨國「能混就混」的歪風，像蘇院長那樣衝衝衝，確實合作發揮總體戰力，由專人對付藍色政媒潮水般襲來、可恥的造神伎倆，勤用文字論述或在談話性節目導正視聽，或在合法範圍內訴諸廣告；若不得已要由政府官員或發言人出面澄清，也要對事不對人，「土包子」之類的字眼只會降低自己的高度，千萬不要使用。

目前綠營除了在輿論和網路戰場強化戰力外，善用剩餘的一年執政時間周全立法，是難得過半的綠委當務之急，尤其要在國家安全、抗中保台、國家定位、經貿開拓、綠能發展等方面，早日打好長治久安的根基，以防萬一紅藍合流而政黨輪替後，中國輕易併吞台灣。

（作者為退休研究員）

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