◎ 陳啟濃

近年來中國推動許多教育界的「兩岸交流」，許多校長貪圖中國的招待，一一到中國參訪，展現「投誠」的姿態。一樣身為校長，已經帶學生到過日本交流三次，雖然每次都自己花錢，連差旅費都沒有，我還是樂此不疲。因為彼此「對等」的交流，受到尊重，完全出於文化教育上的學習，沒有政治動機與不良企圖。

不只中國在教育對台灣撒錢，在民間藝術團體、民意代表、村里長，甚至台灣的宮廟與黑道，一切標榜親中統一的團體，也都是中國撒錢的對象。

這樣的現象，當然除了因台灣人自己貪小便宜，有些需要深入探討認識的層面，應該要讓國人明瞭。

一、中國對待其他國家，有沒有比照台灣，一樣有一些落地招待的優惠，如果沒有，這就是不正常的對待，台灣人不該毫無覺醒。

二、中國對待台灣人，是用國與國交流的模式，還是比照國內團體的方式，刻意形塑台灣是中國一部分的情感，跟台灣人洗腦，讓台灣人麻醉，慢慢形成兩岸一國的認知。這樣的處心積慮的惡意安排，台灣人不該假裝不懂。

三、中國對宗教一點也不寬容，竟然會資助台灣的宮廟，讓人匪夷所思。正因為宗教直指人心，最容易聚集民眾，一旦和錢牽扯不清，宮廟的負責人因吃人家的嘴軟，自然而然成為中共的同路人，為中國代言，反擊台灣政府。

四、中國違背國際人權，放棄共同打擊犯罪的世界責任，勾結台灣的黑道，提供資金協助組織運作，攻擊本土組織，倡導統一。這正凸顯中國聯絡次要敵人打擊主要敵人的破敵策略。

台灣的文化教育界、政治人物、宮廟組織與黑道，本來彼此的文化與風氣大相逕庭，卻在對中國資金的招待與提供上，有了彼此的共同點，非常悲哀。

（作者為水里國中校長）

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