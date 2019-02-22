自由廣場》共鳴效應打昏民進黨

◎ 陳茂雄

不少民眾為香菸漲價而反彈。若是單純為了社會福利的經費而漲菸價，在社會上會獲得認同，問題是在物價波動期間漲了菸價，相互之間出現共鳴效應。

民進黨一上台，就全面推行新政，台聯劉主席曾詢問筆者，要如何對媒體回應台聯的主張，筆者回答，《勞基法》的修訂及婚姻平權議題不要碰，它會造成兩面不討好。軍公教年金改革方面，應該改革高層，放過基層，捍衛自己的利益是基本人性，必須聯合多數人改革特權才能成功。民進黨果然栽在上述議題，而且所受到的傷害比筆者所預估的還要嚴重，因為多項議題出現共鳴效應。

本來勞工要求的只是單純的週休二日而已，可是時代力量及部分民進黨立委為了鯨吞勞工選票，刻意站在勞工立場對抗資方。執政黨當然須考慮經濟問題，人事成本太高會促使產業外移，因而規劃讓資方有較大的彈性空間，只是時代力量及民進黨部分立委態度強硬，封殺了彈性，造成資方及部分勞工的空間被壓縮，別忘了弱勢勞工需要加班費，不能彈性加班是打擊到他們的經濟。

若只是資方及需要加班的勞工反彈還是小事，因為他們只佔少部分選民。問題是沒有人會做虧本生意，資方將所增加的人事成本轉嫁到消費者身上，而且出現連鎖反應，造成物價普遍波動，全民反彈，他們將這一筆帳算在執政黨身上，反民進黨已擴大到全民。

多數台灣人只關心自己的直接利益，與自己直接利益無關的政策雖會表達好惡，卻不會影響其投票行為。支持軍公教年改的聲音很大，只是該政策與他們的直接利益無關，年改並不會促使藍營選民轉綠，卻會使綠營選民轉藍，雖然軍公教的綠營選民不多，但年改造成軍公教仇視民進黨，他們不擇手段出擊，民進黨所受的不是輕傷，而是重創。幸好勞保年金改革喊卡，否則民進黨立刻變成台灣第三大黨。

政治人物的「利」在於「權」，市井小民的「利」在於「錢」，民進黨的政治人物為了「利」爭得頭破血流，卻要市井小民為了公益而放棄「利」，真是神邏輯。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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