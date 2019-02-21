自由廣場》競標D3？ 注意三拍公告伏筆

◎ 余佳璋

台北市信義區信義路五段被稱為天價停車場的「D3土地」，法院年初有三次拍賣，外界盛傳，卡關多年的土地，似乎解套有望，多方人馬再次興起競標意願，看似一場搶地大戲即將上演。

樂觀者多半認為，本次三拍公告援引最高法院刑事庭一○七年度台抗字第四四五號裁定，也就是與轟動一時的「許金龍案」有關，該案中，上海銀行自認是抵押權人，土地有禁止處分會影響拍賣價格，因此，函請設定禁止處分的機關解除禁止處分，避免影響公司行使抵押權，這樣才能順利進行拍賣。結果最高法院刑事庭裁定認為，為保障抵押權人、保全沒收、追徵同時兼顧交易安全維護之目的，禁止處分登記應不得限制抵押權人行使其抵押權，並應於拍定後，將刑事扣押之效力，移轉至抵押物之拍賣所得，執行法院應函請為扣押之機關、刑事案件繫屬之檢察署或法院，或由機關依職權或拍定人之聲請，通知地政機關塗銷禁止處分登記，讓拍定後可辦理移轉登記，也就是被封印的土地，有此機會可以合法逃出生天。

但D3土地也可以這麼樂觀嗎？畢竟我國是大陸法系，該裁定只具有拘束該案（即許金龍案）之性質，因此，本案僅得主張依照相同法理而為比附援引。有興趣投標者如果仔細看看三拍公告可以發現，公告上也只敘明「執行法院應函請為扣押之機關、刑事案件繫屬之檢察署或法院，或由上開機關等依職權或拍定人之聲請，通知地政機關塗銷禁止處分登記，俾利拍定後辦理移轉登記，以達保全沒收、追徵同時兼顧交易安全維護之目的」而已。

簡單的說，法院只表示會通知塗銷，但並未表示為禁止處分登記的機關，確實會塗銷禁止處分登記，也就是土地能否真的塗銷解除封印，法院可是不掛保證的。

因此，未來拍定人取得土地之後，其他機關如果不同意塗銷，恐怕只能援引許金龍案的裁定，看看有沒有機會被法院接受，尤有甚者，如果法院認為本案有公共利益大於抵押權人的利益等情形，例如法院可能會擔心有人頭戶參加拍賣，而影響拍賣價格之可能，根本不給塗銷禁止處分登記的機會，搶到土地的買家要怎麼主張權益？恐怕還有得吵。

（作者為法律事務所資深顧問，新竹市民）

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