◎ 張學謙、蘇凰蘭

語言流失是世界性的問題。聯合國將二月二十一日訂為世界母語日，旨在喚起大眾對語言流失議題的重視，進而採取語言復振行動。但語言瀕危議題仍未能深入公眾意識，引起普羅大眾重視。

台灣本土語言都有流失的現象，其中較少受到重視的可能是族群人口最多的福佬族群。福佬語族佔台灣總人口七十六．九％，按理說，台語應該沒有流失的問題。不過，教育部委託的國中、國小學童台語使用調查結果，卻顯示家庭、社區或學校三大主要語言使用領域，都無法提供台語足夠的學習和使用環境，從聯合國教科文組織的語言活力指標檢視台語使用狀況，也指向台語活力下降。

家庭母語的世代傳承，乃是母語保存的基礎。目前母語失傳的危機，就在於母語世代傳承失調，母語不再一代傳一代，反而是上一代跟同輩說母語，轉頭跟下一代說話，如自動導航一般地轉為使用華語，母語在轉頭之間消失無蹤。台語保存的危機和轉機都在家庭。危機是家庭的台語世代傳承失調，父母大多具備台語能力，卻不跟小孩說台語。需要積極行銷家庭母語的概念，恢復台語的家庭世代傳承。另外，需要面對的挑戰是，家庭說台語的小孩，因為缺乏說台語的同伴，常覺得孤單，台語家庭成為母語孤島。目前台北、新竹、台中、台南和高雄各地，都有台語親子共學團體，透過串聯說母語的家庭，補充家庭和社區母語環境不足，也凝聚母語意識、開創母語使用的空間，值得大力推廣，為台語傳承創造轉機。

簡而言之，台語雖然是台灣最大族群的母語，但同樣受到華語的威脅，逐漸失去家庭的堡壘。如何讓台語返家，確保台語的世代傳承，是台語復振的重心。從家庭出發，鞏固家庭的台語空間，往外串聯說台語的家庭，形成說台語的社群，是目前值得進行的兩項語言復振工作。

（作者分別為台東大學華語文學系教授、助理教授）

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