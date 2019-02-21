自由廣場》核廢料放太平島 三個理由

◎ 張豐麟

據自由時報報導，長風基金會與馬英九基金會召開記者會，促請民進黨政府讓核一、核二、核三延役，核四重啟。行政院發言人Kolas Yotaka強硬回擊說，在數十分鐘記者會內，仍然沒看到擁核者回答不斷產生的核廢料要放哪？而之前傳出可能參選總統的前行政院長張善政，在核能學會會員大會做核能未來演講時，拋出只要是在核廢料選址地實際居住Ｎ年，由政府照顧健康一輩子，「民眾還會那麼反彈嗎？」更是引起網路鄉民熱烈討論。

其實核廢料處理在台灣一直都不是技術性的問題，因為解決問題的技術不斷在進步，新技術也不斷被提出，核廢料早已轉變成政治性的問題，藍、綠兩黨都視為燙手山芋。

經濟部早在民國一○一年便核定台東縣達仁鄉、金門烏坵鄉為低放核廢料建議候選場址，並請地方政府接受委託協辦地方公投，但由於地方政府、議會不支持，中央地方集體擺爛，沒人敢得罪選票，於是中央與地方一起擺爛了數年。難道核廢料真是台灣政府的死穴無解嗎？

大家都想要便宜的電價，但是核廢料放哪裡都好，就是不能放我家旁邊，而位處南沙群島的太平島，恰好沒有任何居民，所以核廢料儲存在太平島完全不會影響選票，藍、綠兩黨都大可放心；其次，中國、菲律賓、越南都想搶太平島，如果台灣將核一、核二、核三廠的核廢料都儲存在太平島，試問哪一個國家敢以軍事行動強取？萬一擦槍走火輻射外洩，搶到手又要擔心接手核廢料處理的問題，相信沒有一個國家會這麼傻；最後，台灣聲張主權選擇太平島作為核廢料最終儲存場所，遠離南海諸國競相強化武裝的軍備競賽，對於台灣人民才是最有利的選擇；既然荷蘭海牙常設仲裁法院在「南海仲裁案」的裁決中，認為太平島為無人礁岩，而不是擁有專屬經濟海域的島嶼，而過去美國及法國也光明正大在無人島礁、環礁核試爆近百次，現在中華民國在自己實質掌控的太平島儲存核廢料不僅名正言順，也容不得他國有置喙的餘地。

（作者為博士生，論文曾獲ATRS全球空運年會錄用）

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