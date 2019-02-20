自由廣場》（林保華專欄）韓市長的中發白

前陸委會主委蘇起的高足、政治大學匪情專家搖籃東亞所碩士韓國瑜，當選高雄市長後，雖經親匪媒體一再造神，還是漏氣（蘇貞昌院長語）。不過過年期間他到峇里島度假，回來像變了一個人，幾乎每天開口攻擊蔡英文總統與政府，不知道他在峇里島是中了南洋巫術，還是遭到中國降頭？本來，新任地方首長都在利用新春假期舉辦親民活動，而在施政中漏氣的韓市長為何卻非出國度假不可？

觀察韓市長的新官上任三把火，不外就是他最感興趣的中發白三張牌。紅中就是他打出去的「九二共識」與共匪「收復」台灣的決心。然而最能欺騙高雄市民的是發財牌，所謂「貨出去，人進來」，發財真是像他講的那樣容易，天底下早就沒有窮人了。什麼愛情摩天輪、迪士尼樂園、賽馬、賭場等等，八字都未見一撇，馬來西亞官員、香港賽馬會全否認參與其事。韓市長只好學學柯市長搔搔頭皮，結果自摸摸到一張白板，靈感一來發起「禿子節」，因為欠缺人性消費他人而被嗆聲，尚未指腹為婚就胎死腹中。

大三元糊不了，度假後就專打紅中牌，與匪調情，鼓吹「你儂我儂」，這比「兩岸一家親」與「床頭吵，床尾和」更加親暱與貼身。為了方便討論嫁娶，自然對蔡總統的「維持現狀」大肆問罪。上海市台辦主任李文輝無法到高雄與韓你儂我儂，韓也為此怒嗆陸委會。二十年來台灣政經發展被貶稱為「混」，似乎只有他到北京大學拜師紅中才是正路。

「酒色財氣」在用詞上常被共冶一爐，韓市長在酒吧進行直播也就順理成章。為了與匪調情，自然又對政府攻擊一番，謊稱高雄的前瞻計畫被中央改變，也藉此挑撥市民與中央的關係。此舉被總統府與蘇院長駁斥與勸誡。立法院將為酒駕修例，是否也該為「酒播」立例，官員在發酒瘋時講的話也得負責任。

國民黨內的四個太陽正為不做相公而奮力搏殺，這都是韓國瑜「相公論」惹的禍。為免分裂，有人建議乾脆由韓來競逐大位！或許這是「相公論」的初衷？雖然市長選舉時韓沒有應承做好做滿，然而才一年多就開小差，市民必然反彈。與其如同韓市長的伯樂吳敦義那樣去香港算命，不如在高雄自設算命館，讓諸位鐵口談談他的皇氣與財氣才做決定；吳主席想也樂得插上一腳。

吳主席說民調可以作假，這話不假，然而「神調」呢？從中國黨各位太陽的表現，最後應該是由「匪調」來決定。因此未來不妨欣賞他們媚共的調情功夫。然而需要敬告高雄市民與全國選民的是，中發白三張牌中，只有發財是綠色的，投票時大家可別忘記這一點。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/