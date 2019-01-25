自由廣場》禿頭節 加害型創意

◎ 林敬堯

高雄市政府提出要將十一月廿四日訂為「禿頭節」，據悉建議的是陳文茜女士。以禿頭作為城市行銷點子，好壞見仁見智。但作為一個被指涉當事人倒覺得，這有點像在禿髮者傷口灑鹽，充其量只是一個「加害型創意」。

本人本來長有一頭濃密頭髮，但從廿多歲開始掉髮，一直是我內心的焦慮與生活上的困擾。記得年輕時找上護髮業者，花掉幾個月薪水仍未見效，才知上當。也曾求助大醫院皮膚科主任，問診時，赫然發現他掉得比我還嚴重。

這個笑話後來見報，讓我高中導師看到，特地送我他也在用的生髮水。偶然到假髮店，才知不只男性，許多女性也有掉髮困擾。

禿髮必須面對兩個最現實的問題：美觀及氣候冷熱。美觀影響異性緣，冷熱都讓頭頂不舒服。尤其寒流來襲，睡覺若不戴帽或脫落，往往會被凍醒。更別說聽到禿字，往往比別人敏感。

「自嘲禿子或許是幽默，但叫別人禿子，可是損人。」所以搞不懂，他們這麼做，是為了塑造市長個人品牌？還是只是炒一個話題，讓一群人上檯面，讓人取笑！有了禿子節，難道真的會讓異性從此改觀，優先選禿子為伴嗎？被訂節後，會增強頭皮抗寒禦熱嗎？如果於事無補，豈非把別人體質上的缺憾，變成娛樂大眾的賣點。如果這是為提升禿者自信，那平胸的女性，不是更該鼓勵抬頭挺胸，難道也要訂個「平胸節」嗎？那出點子的陳小姐不也需要來個「胖胖節」嗎？那些所謂「有魅力的光頭」，往往是他們擁有權力、財富、知名度在迷人，豈是一般泛泛之輩所能及。況且不是每個人對自己的不完美，都可以自我解嘲的。

真是哪壺不開提哪壺，是在消費禿者嗎？搞市政偶爾創意有趣無傷大雅，但不斷肉麻當有趣，以此為樂傷人無形，恐非長久之計啊！

（作者為雄中校友會副理事長）

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